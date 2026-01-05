Super Neatza, 5 ianuarie 2026. Sandra Izbaşa & Răzvan Bănică şi Andrei Niculae & Claudia Cîrjan, detalii din culisele Power Couple, sezonul 3
Ediția din 5 ianuarie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Sandra Izbaşa & Răzvan Bănică şi Andrei Niculae & Claudia Cîrjan oferă detalii din culisele Power Couple România-La bine şi la greu, sezonul 3. Iată ce mărturisiri au făcut.
Power Couple România - La bine şi la greu se difuzează în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30, la Antena 1.
