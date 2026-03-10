Chefi la cuțite, 10 martie 2026. Monica Tatoiu a dat verdictul. Cine a câștigat cea de-a cincea amuletă din sezonul 17

Antena Căutare
Chef Orlando Zaharia, chef Alexandru Sautner, chef Richard Abou Zaki și chef Ștefan Popescu au avut parte de o adevărată provocare în ediția cinci din sezonul 17 Chefi la cuțite, de pe 10 martie 2026, la jocul pentru amuletă.

Publicat: Marti, 10 Martie 2026, 22:50 | Actualizat Luni, 09 Martie 2026, 17:53
Situațiile neașteptate nu au lipsit de pe micile ecrane ale publicului în ediția cinci din sezonul 17 Chefi la cuțite. Irina Fodor a pășit în bucătăria show-ului culinar cu o veste mare pentru jurați în privința jocului de amuletă.

Pentru că nu și-a dorit să-i țină prea mult în suspans, prezentatoarea TV a anunțat tema probei, dar și numele degustătorului. De altfel, toți au amuțit când au văzut ce se află pe bancul de lucru, sub o pânză neagră.

Chef Alexandru Sautner, chef Ștefan Popescu, chef Orlando Zaharia și chef Richard Abou Zaki au primit o provocare de zile mari în lupta pentru marele avantaj al serii. După ce au intrat într-o confruntare dură la jocul cuvintelor, aceștia și-au ales peștele cu care își doresc să facă un preparat.

Citește și: Primul cuțit de aur al sezonului 17 Chefi la cuțite. Chef Richard Abou Zaki oferă mult râvnita distincție

Articolul continuă după reclamă

Cel care a câștigat jocul a fost chef Ștefan Popescu. Așadar, juratul și-a ales primul ingredientele cu care să gătească: calcan și katsuobushi. Chef Orlando Zaharia a hotărât să ia codul negru și icrele negre, iar chef Richard Abou Zaki a decis să folosească de corvină și trufă. Așadar, chef Alexandru Sautner a rămas cu stridia și nisetru.

Surprizele nu au întârziat să apară. Jurații au aflat avantajul uriaș care a fost pus în joc. Cel care pune mâna pe amuletă are puterea de organiza pe stații concurenții echipelor adverse. Dacă nu respectă pozițiile date de jurat, se confiscă farfurii.

De asemenea, aceștia au fost luați prin surprindere de anunțul că Monica Tatoiu le va juriza preparatele. Un lucru este cert, femeia de afaceri a fost foarte atentă la ceea ce au gătit chefii.

Cine a câștigat cea de-a cincea amultă din sezonul 17 Chefi la cuțite, de pe 10 martie 2026

Chef Alexandru Sautner, chef Ștefan Popescu, chef Orlando Zaharia și chef Richard Abou Zaki au așteptat cu nerăbdare verdictul final al Monicăi Tatoiu. Pentru că erau foarte curioși în privința amuletei, femeia de afaceri nu i-a ținut prea mult în suspans.

Aceasta a acordat 3 puncte lui chef Alexandru Sautner și 4 puncte lui chef Ștefan Popescu. Chef Orlando Zaharia a obținut 2 puncte, în timp ce chef Richard Abou Zaki a câștigat marele avantaj al serii.

Citește și: Chef Richard Abou Zaki a plâns în hohote, chiar în timpul emisiunii! Ce anume l-a făcut să nu își stăpânească lacrimile

„Am rămas puțin șocați!”, a fost reacția lui chef Richard Abou Zaki la decizia Monicăi Tatoiu.

„Am simțit prea mult peștele”, a spus femeia de afaceri despre preparatul lui chef Orlando Zaharia.

Un lucru este cert, chef Orlando Zaharia a fost dezamăgit de verdictul primit, dar și de explicație. Acesta și-a stăpânit cu greu reacțiile, încercând să își lase colegul să se bucure de victorie: „Mă simt tare neîndreptățit! Nu este logic! Ce gust trebuia să aibă peștele?”.

Chefi la cuțite sezon 17 se vede în fiecare luni, marți și miercuri de la 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

