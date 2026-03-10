Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Horoscop zilnic 11 martie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscop zilnic 11 martie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscopul de 11 martie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 10 Martie 2026, 16:00 | Actualizat Marti, 10 Martie 2026, 10:56

Horoscopul zilei de 11 martie 2026, a pregătit numeroase vești importante venite din partea astrologilor.

Horoscop zilnic 11 martie 2026, pentru fiecare zodie în parte

Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de azi, 11 martie 2026, și ce trebuie să faci în funcție de zodie ca să îți meargă bine. Iată ce ți-au pregătit astrele, în funcție semnul zodiacal pe care îl ai.

Horoscop miercuri, 11 martie 2026 Berbec

Articolul continuă după reclamă

Cei mai mulți Berbeci caută să-și impună propriul set de reguli, arată horoscopul zilei de miercuri, 11 martie 2026. Criticile se vor evapora doar cu un simplu salut.

Horoscop miercuri, 11 martie 2026 Taur

Taurii îndepărtează din calea lor toate situațiile negative, arată horoscopul zilei de miercuri, 11 martie 2026. Faci ceea ce este necesar pentru a intra în contact cu tot mai multe persoane.

Horoscop miercuri, 11 martie 2026 Gemeni

Gemenii dețin mult mai multe resurse pentru a comunica, arată horoscopul zilei de miercuri, 11 martie 2026. Entuziasmul tău îi ajută pe cei din jur să se lanseze pe o linie de plutire atunci când nu știu unde să meargă, arată acest site.

Horoscop miercuri, 11 martie 2026 Rac

Racii se dedică scopurile personale, chiar dacă uneori ar vrea să renunțe la situațiile care îi fac pe cei din jur să zâmbească, arată horoscopul zilei de miercuri, 11 martie 2026. Dacă treci pasiv pe lângă anumite situații, vei vedea că nu se pot rezolva de la sine.

Citește și: Horoscopul chinezesc pentru săptămâna 9 – 15 martie 2026. Fiecare semn zodiacal va avea parte de surprize

Horoscop miercuri, 11 martie 2026 Leu

Leii încearcă să-și ducă ideile către un orizont al rezolvării, arată horoscopul zilei de miercuri, 11 martie 2026. Ești pregătit să stai într-o rutină mai mult decât e necesar.

Horoscop miercuri, 11 martie 2026 Fecioară

Fecioarele se simt mai împlinite ca oricând pe plan personal, arată horoscopul zilei de 11 martie 2026. Atunci când dialoghezi, îți dai seama unde anume greșești și ce poți să faci mai bine data viitoare.

Horoscop miercuri, 11 martie 2026 Balanță

Balanțele reușesc să se elibereze de greutățile trecutului, arată horoscopul zilei de miercuri, 11 martie 2026. Starea de spirit pe care o afișezi acum îți va aduce multe oportunități, trebuie doar să nu te temi de ele.

Horoscop miercuri, 11 martie 2026 Scorpion

Scorpionii văd doar obstacole peste tot, arată horoscopul zilei de miercuri, 11 martie 2026. Dacă ești hotărâtă să schimbi direcția de mers, încearcă să vezi lucrurile dintr-o perspectivă complet diferită.

Horoscop miercuri, 11 martie 2026 Săgetător

O parte dintre Săgetători sunt determinați să rămână ancorați în planurile pe care și le-au creat deja, arată horoscopul zilei de miercuri, 11 martie 2026. Dacă vrei să pari cool, nu forța lucrurile.

Horoscop miercuri, 11 martie 2026 Capricorn

Capricornii sunt mult mai prietenoși ca de obicei, arată horoscopul zilei de miercuri, 11 martie 2026. Ai mai mult control asupra mediului înconjurător față de ce ai lăsat să se vadă până acum.

Horoscop miercuri, 11 martie 2026 Vărsător

Vărsătorii se bucură de lucrurile mici și arată empatie multor oameni, arată horoscopul zilei de miercuri, 11 martie 2026. Dacă apuci să întâlnești oameni noi, vei vedea o schimbare în comportamentul tău încă de la primele interacțiuni.

Horoscop miercuri, 11 martie 2026 Pești

Peștii sunt foarte atenți la semnalele corpului, arată horoscopul zilei de miercuri, 11 martie 2026. Nu rata șansa de a spune ce ai pe suflet, chiar dacă ai impresia că nimeni nu te ascultă.

Horoscopul chinezesc pentru săptămâna 9 – 15 martie 2026. Fiecare semn zodiacal va avea parte de surprize...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea uriaşă a milionarului Dan Şucu! Ce lovitură a dat chiar în Bucureşti Afacerea uriaşă a milionarului Dan Şucu! Ce lovitură a dat chiar în Bucureşti
Observatornews.ro Cum ne dăm seama că o bancnotă este falsă. Trucul care a dat de gol un fals de 500 de lei în Galaţi Cum ne dăm seama că o bancnotă este falsă. Trucul care a dat de gol un fals de 500 de lei în Galaţi
Antena 3 „Cea mai frumoasă fată din lume” anunță o schimbare majoră în viața ei. Cum a devenit Thylane Blondeau celebră pe când avea 6 ani  „Cea mai frumoasă fată din lume” anunță o schimbare majoră în viața ei. Cum a devenit Thylane Blondeau celebră pe când avea 6 ani 
SpyNews Cum a reacționat Teodora Tompea când a aflat că va prezenta Observator! Ce spune vedeta de la Antena 1 Cum a reacționat Teodora Tompea când a aflat că va prezenta Observator! Ce spune vedeta de la Antena 1

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
Comentarii


Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Horoscop zilnic 10 martie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 10 martie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani...
Jennifer Runyon a murit. Actrița s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani
Jennifer Runyon a murit. Actrița s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani Catine.ro
Horoscopul săptămânal 9 – 15 martie 2026. Ce au pregătit astrele pentru această săptămână, conform astrologilor
Horoscopul săptămânal 9 – 15 martie 2026. Ce au pregătit astrele pentru această săptămână, conform...
Demet Özdemir se află în vacanță aproape de România. Ce destinație a ales vedeta
Demet Özdemir se află în vacanță aproape de România. Ce destinație a ales vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Război în Iran, ziua 11: Bursa americană a închis în creștere după declarațiile lui Trump | Războiul, „o excursie pe termen scurt” în viziunea președintelui SUA
Război în Iran, ziua 11: Bursa americană a închis în creștere după declarațiile lui Trump | Războiul, „o... Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Anunțul special făcut de Dana Rogoz despre fiul ei. Ce a dezvăluit actrița cu mândrie despre Vlad și ce imagini rare a făcut publice: „Sunt foarte emoționată...”
Anunțul special făcut de Dana Rogoz despre fiul ei. Ce a dezvăluit actrița cu mândrie despre Vlad și ce imagini... Elle
Ramona Olaru este tratată ca o prințesă! Cum a fost așteptată acasă de iubitul pe care îl ține ascuns
Ramona Olaru este tratată ca o prințesă! Cum a fost așteptată acasă de iubitul pe care îl ține ascuns Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețeta mucenicilor tradiționali muntenești, fierți într-un sirop aromat
Rețeta mucenicilor tradiționali muntenești, fierți într-un sirop aromat HelloTaste.ro
Cea mai vulnerabilă țară din Europa la războiul din Iran. Efectele se văd deja. „Oamenii se gândesc de două ori dacă să mai vină aici”
Cea mai vulnerabilă țară din Europa la războiul din Iran. Efectele se văd deja. „Oamenii se gândesc de două... Antena3.ro
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone useit
Decizia radicală luată de Ilie Bolojan în privința Oanei Țoiu. Ce a cerut Sorin Grindeanu
Decizia radicală luată de Ilie Bolojan în privința Oanei Țoiu. Ce a cerut Sorin Grindeanu BZI
În febra tăierilor bugetare, Guvernul a blocat și angajările profesorilor
În febra tăierilor bugetare, Guvernul a blocat și angajările profesorilor Jurnalul
Horoscopul dușmanului ascuns: De ce zodii trebuie să se ferească Taurul în 2026?
Horoscopul dușmanului ascuns: De ce zodii trebuie să se ferească Taurul în 2026? Kudika
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră Redactia.ro
O treime dintre șoferi a uitat regulile rutiere. Statisticile examenului de redobândire permis
O treime dintre șoferi a uitat regulile rutiere. Statisticile examenului de redobândire permis Observator
Cauze ale icterului. De ce poate apărea îngălbenirea pielii
Cauze ale icterului. De ce poate apărea îngălbenirea pielii MediCOOL
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Crizele de furie ale copiilor mici sunt bune pentru dezvoltarea lor, arată cele mai recente studii
Crizele de furie ale copiilor mici sunt bune pentru dezvoltarea lor, arată cele mai recente studii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani UseIT
Turtă dulce de post. Desert aromat fără ouă și lapte pentru Postul Paștelui 2026
Turtă dulce de post. Desert aromat fără ouă și lapte pentru Postul Paștelui 2026 Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x