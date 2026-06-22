Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Ploi torențiale, vijelii și căderi de grindină

Ediția din 22 iunie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Ramona Olaru, frumoasa vecină, ne spune cum va fi prognoza meteo. Luni avem soare în prima parte a zilei, dar, mai târziu, se adună norii și vin ploi abundente, mai întâi în masivele vestice şi în cele sudice, apoi în Banat, Crișana și pe suprafețe mai restrânse în Transilvania, Oltenia, Muntenia și în nordul Moldovei.

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vreme instabilă, cu averse, vijelii şi căderi de...

Miercuri, 17.06.2026, 09:44

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vreme instabilă și cer variabil!

Luni, 15.06.2026, 08:49

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Averse, fenomene electrice şi căderi de grindină

Vineri, 12.06.2026, 08:52

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vreme instabilă în mare parte din țară

Joi, 11.06.2026, 08:59

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vreme caldă, cu maxime de până la 34 de grade

Miercuri, 10.06.2026, 08:59

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vremea se încălzeşte în toată țara

Luni, 08.06.2026, 08:45

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vreme caldă cu maxime de până la 29 de grade

Vineri, 05.06.2026, 08:23

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vreme instabilă, centrul și nord-vestul țării

Joi, 04.06.2026, 09:33

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vreme caldă, cu maxime de până la 29 de grade

Miercuri, 03.06.2026, 09:41

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vremea este instabilă cu ploi abundente

Luni, 01.06.2026, 08:39

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Temperaturi crescute, în normalul perioadei!

Joi, 21.05.2026, 08:58

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Cer variabil, cu temperaturi de până la 26 de grade

Marti, 19.05.2026, 08:48