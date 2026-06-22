Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Ploi torențiale, vijelii și căderi de grindină
Ediția din 22 iunie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Ramona Olaru, frumoasa vecină, ne spune cum va fi prognoza meteo. Luni avem soare în prima parte a zilei, dar, mai târziu, se adună norii și vin ploi abundente, mai întâi în masivele vestice şi în cele sudice, apoi în Banat, Crișana și pe suprafețe mai restrânse în Transilvania, Oltenia, Muntenia și în nordul Moldovei.
Luni, 22.06.2026, 08:54