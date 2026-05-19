Home Neatza cu Răzvan și Dani Reteta lui Nicolai O idee diferită pentru iubitorii de pește, pregătită de Chef Nicolai Tand: tartă cu sardine, ceapă și piure de cartofi

Există rețete care ies din zona obișnuită și tocmai de aceea atrag atenția. Pentru unii, combinația poate părea neașteptată la început, dar tartele sărate sunt deja bine cunoscute și apreciate, mai ales pentru versatilitatea lor. Atunci când sunt construite corect, cu ingrediente simple și bine echilibrate, pot deveni o alegere potrivită atât pentru o gustare, cât și pentru o masă ușoară.

Publicat: Marti, 19 Mai 2026, 17:22 | Actualizat Marti, 19 Mai 2026, 18:09
Peștele este prezent în multe bucătării din lume, iar preparatele cu sardine sunt apreciate tocmai pentru gustul lor intens și ușurința cu care pot fi integrate în rețete de zi cu zi. În această variantă, Chef Nicolai Tand propune o tartă cu sardine, ceapă și piure de cartofi, o combinație care poate surprinde la prima vedere, dar care funcționează surprinzător de bine în farfurie.

Rețeta pornește de la ingrediente accesibile și mizează pe echilibru: dulceața cepei, textura cremoasă a cartofilor și gustul intens al sardinelor se completează natural. În astfel de preparate, calitatea ingredientelor face diferența, iar combinațiile mai îndrăznețe își găsesc echilibrul atunci când sunt construite cu produse potrivite, ușor de integrat în rețetele de zi cu zi.

Cum se echilibrează gusturile într-o tartă sărată

Sardinele au un gust bogat și ușor sărat, care se potrivește foarte bine cu ingrediente dulci sau neutre. În această rețetă, ceapa gătită lent aduce o dulceață naturală care echilibrează intensitatea peștelui.

Piureul de cartofi completează preparatul prin textura sa fină și cremoasă, funcționând ca un strat care leagă toate aromele. În același timp, baza de tartă oferă structură, iar compoziția de ou și smântână stabilizează totul în timpul coacerii. Rezultatul este o tartă sărată echilibrată, potrivită atât caldă, cât și rece.

Tartă cu sardine, ceapă și piure de cartofi, rețeta lui Chef Nicolai Tand

Rețetele de tip tartă sunt, de regulă, mai simple decât par și oferă libertate în pregătire. Important este ca fiecare componentă să fie gătită corect, astfel încât să contribuie la gustul final.

Ingrediente

1. Pentru aluat:

250 g făină

125 g unt rece

1 ou

1–2 linguri apă rece

sare

2. Pentru umplutură 2 conserve sardine în ulei Gran Mare (aprox. 240 g scurse)

3 cepe mari

500 g cartofi

50 g unt

80 ml lapte

2 ouă

100 ml smântână de gătit

1 linguriță muștar Dijon

1 cățel de usturoi

sare, piper

opțional: capere, pătrunjel sau cimbru

Cum se prepară tarta cu sardine

Aluatul se pregătește rapid și se lasă la rece, timp în care se lucrează la umplutură. Ceapa se gătește încet, fără grabă, până devine moale și ușor dulce, iar cartofii fierb și se transformă într-un piure fin, legat cu unt și lapte.

Sardinele Gran Mare se rup în bucăți mai mari și se asezonează discret cu muștar și, opțional, capere, pentru un plus de echilibru. În coaja de tartă se așază mai întâi ceapa, apoi sardinele, iar deasupra se întinde un strat generos de piure.

Amestecul de ou și smântână se toarnă peste compoziție, iar tarta se coace până când devine aurie și bine legată. La final, puțin pătrunjel proaspăt sau câteva picături de lămâie aduc prospețime și completează gustul.

O rețetă simplă, pornind de la ingrediente din pește ușor de folosit

Preparatele cu sardine sunt apreciate pentru simplitatea lor și pentru faptul că pot fi integrate rapid în rețete de zi cu zi. În astfel de combinații, calitatea peștelui contează mai mult decât complexitatea rețetei.

Gama Gran Mare, disponibilă în magazinele PENNY, aduce o varietate de produse din pește ușor de integrat în rețete de zi cu zi. Inspirată de bucătăria mediteraneană, oferă ingrediente potrivite pentru preparate simple, în care gustul rămâne în prim-plan.

Tarta cu sardine este un exemplu bun: un preparat care pornește de la ingrediente de bază și ajunge la un rezultat diferit, fără să fie complicat. Un mod simplu de a aduce mai des peștele în meniu, într-o formă accesibilă și ușor de adaptat.

