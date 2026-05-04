Pește în aluat tempura cu bere și cartofi aurii, reinterpretarea lui Chef Nicolai Tand a clasicului fish and chips

Există rețete care nu încearcă să impresioneze prin complexitate, ci prin simplitate și confort.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 04 Mai 2026, 16:19 | Actualizat Luni, 04 Mai 2026, 17:01

Sunt acele rețete cinstite, făcute din puține ingrediente, care se potrivesc perfect unei după-amiezi ploioase sau unei seri în care vrei ceva bun, fără prea mult efort. Fish and chips este un astfel de exemplu, iar variațiile lui se regăsesc în multe bucătării, adaptate gusturilor locale.

În ediția Neatza cu Răzvan și Dani din 3 mai, Chef Nicolai Tand a propus o reinterpretare a acestui preparat clasic, potrivită pentru începutul de mai: pește în aluat tempura cu bere și cartofi. O rețetă simplă și rapidă, care pornește de la pește alb, un aluat aerat și câteva trucuri care fac diferența.

Ideea a fost să păstreze spiritul rețetelor britanice, dar să o adapteze cu ingrediente ușor de găsit, inclusiv folosind bere rece în aluat, pentru o crustă mai crocantă. O soluție practică, mai ales când în frigider a mai rămas o bere rece după zilele libere.

Care este secretul unei cruste perfecte?

Secretul unei cruste reușite stă în contrastul dintre rece și fierbinte. Berea, folosită ca ingredient în aluat, ajută la aerarea compoziției și contribuie la formarea unei cruste ușor neregulate, exact cum trebuie să fie un tempura bun. Pentru ca rezultatul să fie crocant, berea trebuie să fie rece, iar aluatul amestecat doar cât să rămână aerat.

Chef Nicolai a ales o bere blondă din sortimentul Haiduc, marca proprie PENNY, potrivită datorită gustului echilibrat. Cartofii completează preparatul prin textura lor: crocanți la exterior și moi în interior, iar împreună creează acea combinație familiară care face ca fish and chips să fie atât de apreciat.

Pește în aluat tempura cu bere și cartofi, rețeta lui Chef Nicolai Tand

Este genul de rețetă care se gătește din impuls, fără planuri elaborate, dar care iese bine atunci când ingredientele sunt tratate simplu și corect. Versiunea propusă de Chef Nicolai Tand se bazează pe câteva reguli clare și pe ingrediente bine alese.

Ingrediente:

Pentru pește

  • 600–800 g file de pește alb (cod, merluciu sau șalău)
  • sare
  • piper
  • puțină făină, pentru pudrat

Pentru aluat tempura cu bere

  • 150 g făină albă
  • 40 g amidon de porumb
  • 1 ou (opțional)
  • 200–250 ml bere rece Haiduc
  • 1 praf de sare
  • 1 praf de bicarbonat sau praf de copt

Pentru cartofi

  • 800 g – 1 kg cartofi pentru prăjit
  • sare
  • 1-1.5 l ulei pentru prăjit

Pentru servire (opțional)

  • lămâie
  • sos tartar sau maioneză
  • oțet, în stil britanic

Cum se prepară peștele în aluat tempura cu bere

Peștele se asezonează ușor cu sare și piper și se pudrează cu puțină făină, astfel încât aluatul să adere mai bine. Aluatul tempura se prepară rapid, din făină, amidon, sare, praf de copt și bere rece Haiduc, amestecate lejer, fără a insista prea mult.

Fileurile de pește se trec prin aluat și se prăjesc în ulei bine încins, unde, în câteva minute, crustă devine aurie și crocantă, iar interiorul rămâne fraged și suculent. În paralel, cartofii se prăjesc până când capătă o culoare aurie și textura dorită.

La final, preparatul se adună simplu în farfurie: pește crocant, cartofi fierbinți și câteva picături de lămâie pentru echilibru. Restul ține doar de preferințe, fie că este servit cu sos, cu oțet sau exact așa, cât este încă fierbinte.

Berea, un ingredient care contează în rețete

Folosirea berii în gătit nu este o noutate, însă, atunci când este un ingredient, calitatea ei rămâne importantă. Aroma și temperatura berii influențează direct rezultatul final, mai ales în rețete precum aluatul tempura.

Gama Haiduc, disponibilă exclusiv în magazinele PENNY, include mai multe tipuri de bere, potrivite pentru diferite stiluri: Haiduc Blond, Haiduc Brun, Haiduc Puternic și Haiduc Fără Alcool, în formate variate. E un sortiment construit pentru gusturi diverse, atent echilibrate și semnalizate cu emblema 3RO.

În rețete precum aluatul tempura, o bere blondă, cu un gust echilibrat și o aromă intensă, se potrivește bine nu doar ca băutură, ci și ca ingredient în rețete simple, unde fiecare detaliu contează. Este genul de alegere practică, care funcționează bine și în farfurie

