Un preparat clasic pentru momente speciale, gătit de Chef Nicolai Tand: cordon bleu de pui cu piure fin de cartofi

Sunt acele seri în care îți vin oaspeți în vizită sau momentele în care vrei pur și simplu să pui pe masă ceva bun, fără să intri într-o zonă prea complicată.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 11 Mai 2026, 13:10 | Actualizat Luni, 11 Mai 2026, 13:24
Mâncăruri confortabile, cu gust bogat, care impresionează prin aromele intense. De cele mai multe ori, astfel de rețete pornesc de la combinații clasice, bine cunoscute.

În ediția Neatza cu Răzvan și Dani din 10 mai, Chef Nicolai Tand a ales exact o astfel de soluție: cordon bleu de pui, servit alături de un piure fin de cartofi. Un preparat care combină carne fragedă de la Măcelăriile PENNY, brânză cremoasă și o crustă crocantă, potrivit atât pentru o masă cu invitați, cât și pentru momentele liniștite petrecute în familie.

Rețeta se bazează pe ingrediente simple, dar de calitate, care puse cap la cap își potențează gusturile. Puiul rămâne baza, brânza cremoasă se îmbină cu baconul care completează totul cu note sărate și intense. Este un clasic care nu se demodează și care funcționează de fiecare dată.

O combinație aromată: brânză și carne

Cordon bleu este unul dintre acele preparate în care fiecare ingredient are un rol clar. Pieptul de pui, bătut subțire și gătit corect, devine fraged și ușor de rulat. În interior, baconul și brânza se topesc împreună, creând un contrast între crocant și cremos, între sărat și delicat.

Crusta joacă un rol esențial. Panarea clasică, bine făcută, sigilează interiorul și păstrează suculența cărnii. Alături, piureul de cartofi aduce echilibru și completează farfuria într-un mod elegant. Este genul de combinație care impresionează prin gust, nu prin artificii.

Cordon bleu de pui, rețeta pregătită de Chef Nicolai Tand

Există rețete care par sofisticate, dar care, în realitate, se construiesc din pași simpli. Cordon bleu face parte din această categorie, mai ales atunci când ingredientele sunt bine alese.

Ingrediente:

Pentru cordon bleu

4 bucăți piept de pui (aprox. 150–180 g/buc) de la Măcelăriile PENNY

8 felii bacon

120–150 g brânză (emmental, cașcaval sau gouda)

sare, piper

Pentru panare

80 g făină

2 ouă

120 g pesmet (ideal panko)

1–2 linguri lapte

Pentru prăjit

300–500 ml ulei

Pentru piureul de cartofi

1 kg cartofi făinoși

120 g unt (minim 82% grăsime)

150–200 ml lapte cald

sare

opțional: 50 ml smântână lichidă

Cum se prepară cordon bleu-ul de pui

Pieptul de pui de la Măcelăriile PENNY se bate ușor până devine subțire și uniform. Se asezonează și se umple cu felii de bacon și brânză, apoi se rulează strâns. După un scurt repaus la rece, rulourile se trec prin făină, ou și pesmet, pentru a construi o crustă crocantă.

Se prăjesc în ulei încins până când devin aurii la exterior. Dacă este nevoie, se pot transfera pentru câteva minute în cuptor, astfel încât interiorul să fie bine gătit, iar brânza complet topită.

Între timp, cartofii se fierb și se transformă într-un piure fin, îmbogățit cu unt și lapte cald. Opțional, puțină smântână lichidă adaugă extra finețe.

Rezultatul este un preparat care arată bine pe farfurie și oferă exact acel confort pe care îl cauți atunci când gătești pentru cei apropiați.

Un preparat reușit pornește din măcelărie

Atunci când carnea este elementul principal al rețetei, prospețimea face diferența. Textura, suculența și gustul final sunt influențate direct de calitatea puiului ales.

În Măcelăriile PENNY, carnea proaspătă este însoțită de expertiza măcelarilor, oameni care cunosc secretele meseriei și pot face recomandări potrivite fiecărei rețete. Parteneriatele cu măcelăriile românești au început încă din 2013 și continuă să ofere acces la carne proaspătă, variată și corect pregătită pentru gătitul de acasă.

Cordon bleu-ul de pui este un exemplu clar că, atunci când pornești de la carne bună și ingrediente simple, rezultatul final poate fi spectaculos, fără să fie complicat.

