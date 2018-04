Compact B cântă cu Leo Iorga și Aurel Tămaș ,,Transilvania”. Lecția de rock românesc s-a predat la Neatza

Compact B, Leo Iorga și Aurel Tămaș au cântat în platoul matinalilor, în Săptămâna Mare, ,,Transilvania”.

Trupa Compact, măcinată de decese, boli şi scandaluri. Formația Compact B s-a înființat în 1988, odată cu împărțirea vechii formații Compact în două ramuri, cea de la Cluj (Compact C), concentrată în jurul vechiului lider Constantin Cămărășan și cea din București (Compact B), cunoscută publicului drept Compact, avându-l în centru pe Teo Peter. Odată ce Paul Ciuci a părăsit trupa, lui Leluț Vasilescu, lui Teo Peter și lui Vladi Cnejevici li s-au alăturat Adrian Ordean.

,,Perioada '88 — '96, aproape 9 ani de Compact în care s-a făcut muzică bună, s-au făcut texte bune, s-au făcut hit-uri după hit-uri, între 200 și 250 de concerte pe an, apariții tv, 3 CD-uri, video-uri, prieteni cu sutele fără facebook, studio de înregistrări, prima și cea mai mare instalație de sunet din țară, peste 10 tehnicieni ai formației, artificii la fiecare spectacol aproape, un TIR cu scule, lumini cumpărate de la ruși, repetiții, zilele și nopțile de sub cireșul din curte (curtea de la Migas Real Compact — n.r.), iubirile și despărțirile, nopțile pierdute, zilele însorite, am râs și ne-am întristat, franzelele cu parizer și muștar, berea străină și de multe ori buzunarele goale. A fost cea mai veselă și mai prietenoasă formație în care am cântat vreodată. Nu știu când au trecut 9 ani, dar ce știu sigur e că nu regret nicio secundă nimic din ce am trăit și ce am învățat în timpul ăsta, mi-e dor de pâinea cu untură și cu ceapă, de pachetele de țigări împărțite frățește, de tigăile pline cu carne prăjită și de cartofii rântăliți pe care îi făcea Teo, de 'Căruțași', lângă Cișmigiu, o cârciumă (...) unde beam multă, multă bere și de momentele când o luam spre casă pe jos, fiindcă nu mai aveam nici măcar un leu în buzunar. Am iubit în timpul ăsta și am urât,(...) ne-am bucurat, am suferit, am râs de ne-am prăpădit și am stat împreună cu trupa mai mult decât am stat cu familiile noastre'', declara Adrian Ordean.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Neatza cu Răzvan şi Dani, nu e panica :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/neatza-cu-razvan-si-dani şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/neatzacurazvansidani/, iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/NeatzaAntena1.

➡️ Toate ediţiile matinalului Neatza cu Răzvan şi Dani online le găseşti integral pe Antena Play: https://goo.gl/Wz5JNb. Poţi urmări şi LIVE emisiunile Antena 1 de pe smartphone, tabletă sau computer. Intră acum!