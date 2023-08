Daliana Raducan, apariție ravisantă la brațul lui Răzvan Simion. Cum au arătat cei doi la nunta Gabrielei și a lui Dani Oțil

Daliana Răducan și Răzvan Simion s-au numărat printre invitații de seamă de la nunta lui dani Oțil și a Gabrielei Prisăcariu. Frumoasa logodnică a lui Răzvan Simion a fost extrem de elegantă în rochia neagră pe care a purtat-o la eveniment.

Răzvan Simion nu a putut să lipsească de la nunta colegului său, Dani Oțil. Daliana Răducan, logodnica lui Răzvan, a fost sclipitoare în ținuta aleasă pentru eveniment. Frumoasa arhitectă a purtat o rochie cu spatele gol și cu o crăpătură adâncă pe picior.

Daliana Răducan, exemplu de stil și rafinament. Cum a arătat partenera lui Răzvan Simion la nunta lui Dani Oțil și a Gabrielei Prisăcariu

Relizând un tablou plin de rafinament, Daliana s-a lăsat fotografiată în brațele partenerului său, care a fost, de asemenea, elegant.

Rochia mulată și pantofii asortați, precum și coafura simplă, au făcut-o pe Daliana Răducan să strălucească la eveniment.

În timpul petrecerii, Daliana Răducan i-a suprins pe cei doi prezentatori de la Super Neatza cu Răzvan și Dani distrându-se împreună pe ritmuri lăutărești.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au cununat religios pe data de 30 iulie 2023. Gabriela a devenit oficial doamna Oțil în urmă cu mai bine de 2 ani. Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil s-au cununat civil pe 15 mai 2021, însă și-au dorit să facă și cununia religioasă, urmată de o petrecere cu fast.

Cununia civilă de acum doi ani a fost primul eveniment la care Răzvan și Daliana s-au afișat oficial, în claitate de iubiți.

Răzvan și Daliana au intrat în anul 2023 oficial logodiți și au mărturisit că urmează să se căsătorească și ei.

Răzvan Simion a mărturisit că cererea în căsătorie a fost una profesionistă, chiar dacă a ținut-o departe de ochii curioșilor.

„În 2023 aleg să fiu mai liber că niciodată și să trăiesc acest sentiment alături de Daliana, creator de frumos în viața mea. Am ales cel mai frumos inel de logodnă pentru a-i aduce zilnic aminte de razele de lumină pe care le aduce în viața mea.

Relația noastră nu este perfectă, nici nu cred în perfecțiune. Are însă un fundament solid, că și diamantul care ne unește începând de astăzi, sufletele. Acest fundament vine din valori umane, din respect, reciprocitate, prietenie și unicitatea fiecăruia dintre noi pentru celălalt. Așa cum trandafirul Micului Prinț a rămas unic pentru el, chiar și când a aflat că lumea este plină de trandafiri similari. Diamantul are cea mai mare duritate, dar este în același timp, fragil. Se poate fisura dintr-o neatenție”, spunea Răzvan Simion chiar de 1 ianuarie 2023.