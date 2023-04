Dani Oțil, abordat în lift printr-un mesaj scris de vecină. Ce i-a transmis matinalul: "Îmi cer scuze, poate e măritată acum"

Dani Oțil a amuzat publicul la emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani în stilul său caracteristic,a ducând sare și piper cu o poveste amuzantă din trecutul său. Totul a început după ce a primit un bilețel în platou, lucru care i-a deblocat o amintire cu o vecină care i-a lăsat un bilet în urmă cu 10 ani.

"Îmi cer scuze, poate e măritată acum". Dani Oțil, poveste cu "vecina timidă" în lift. După întrevederi repetate, i-a lăsat un bilet

“Voiam să vă întreb când ați primit ultima oară un bilețel scris de mână, dacă vă aduceți aminte. Unii au fani, alții obsedați în bloc. O să încep eu că poate nu aveți curaj. Stăteam la garsoniera, acum 10 ani și mi-a scris să vecina de la alt etaj, cu care mă vedeam în fiecare zi la fix aceeași oră în lift, dar niciodată nu am comunicat, pentru că era timidă. Mi-a scris un bilețel frumos și a terminat cu un soare care zâmbea.

Băi, ce ciudată și îmi cer scuze acum, poate vecina mea de atunci e măritată, are copii, poate are nepoți. Vecina timida am trecut-o în telefon. N-am sunat-o niciodată, pentru că eu am primit, eu nu mă uitam în poștă pentru că îmi scria doar banca și mă durea fix în poștă de bancă. Și am găsit biletul la 6 luni după. Mi-era rușine să zic, că era datat pe vremuri”, spune Dani Oțil.

Matinalul povestește că îi mai lasă și soției bilețele prin casă, Gabrielei Prisăcariu: “Eu i-am lăsat soției, îi las din când în când biletele acasă.”

Ramona Olaru: “Și ce îi spui, să spele vasele?”. Dani Oțil vine cu replica: “V-ați dus departe, sunteți niște măgari”, însă Florin Ristei nu-l lasă să scape chiar așa ușor: “Nu, el flirtează că a auzit ieri de la dna, lucruri, lucruri”. Dani Oțil încheie în stilul caracteristic: ”Să nu uite cine e șeful”.

“Ramona, ai primit vreodată bilețel sub ușă, în ușă?”, este curios să afle Dani Oțil. Ramona Olaru postește: “Am primit de 8 martie la ușă, mi-a fost lăsat un buchet de flori cu tot cu bilețel. Ce să mai și că oricum nu mai contează și nu ne mai doare nimic în acest moment.

Asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani a spus și ce scria pe bilet: “Să știi că oriunde ne duce viața asta, vei rămâne femeia vieții mele. Dar în același timp era cu altă femeie”.