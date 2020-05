Eroii de la Sevilla, interviu de excepție la Neatza! Au trecut 34 de ani de când Steaua a cucerit Cupa Campionilor Europeni

„E greu de descris în cuvinte ceea ce am simțit în acele clipe. O performanță extraordinară după o muncă și o inteligență deosebită din partea celor care ne-au condus la vremea respectivă, pentru că, într-adevăr, în acea perioadă, am avut o echipă de top cu care am dominat fotbalul european și asta s-a văzut în aeroport. Când am văzut câtă lumea ne iubea și cât de fericiți i-am făcut atunci am realizat că suntem mari, cred că cei mari de la vremea respectivă, și cu realizările cele mai mari de la vremea respectivă”, a dezvăluit Ștefan Iovan, pentru cei de la Neatza cu Răzvan și Dani.

„Parcă în fiecare an ne încearcă în fiecare an aceeași bucurie și să dea Dumnezeu să apară o echipă care să emite victoria noastră de atunci”, a mai adăugat Adrian Bumbescu.

citește și: Adrian Bumbescu: Nici după meci nu ne-am dat seama ce performață am realizat

Adrian Bumbescu (n. 23 februarie 1960 în Craiova) este un fost jucător de fotbal român, câștigător al Cupei Europene din 1986 și Supercupa Europei din 1987, ambele cu Steaua București. După retragerea din activitatea de fotbalist, a devenit antrenor de fotbal și a pregătit echipa Concordia Chiajna și o echipă a centrului de copii al FC Steaua București.