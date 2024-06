Povestea de viață a Corinei Chiran, celebră pe TikTok pentru replica „Bună dimineața, melc”. A dat un job stabil pe natură

Corinei Chiran, femeia care a apărut pe TikTok cu un melc pe față, a intrat live la Neatza cu Răzvan și Dani. Aceasta a făcut dezvăluiri inedite despre viața personală, din spatele rețelelor sociale. Iată cu ce s-a ocupat înainte de a face o schimbare majoră.

Corina Chiran a devenit cunoscută în mediul online odată cu videoclipurile în care a apărut cu un melc pe față. Femeia promovează pe TikTok un stil de viață sănătos, mai aproape de natură, iar unul dintre suntele sale în care salută mediul înconjurător a devenit viral. Mai multe vedete, printre care chiar și Delia, au făcut diverse referințe la clip-urile creatoarei de conținut. Cu toate acestea, nu se știu prea multe despre Corina Chiran și cine este acasta, de fapt.

Cu ce s-a ocupat Cristina Chiran, înainte de a fi celebră pe TikTok. Dezvăluiri inedite despre familia ei

Numai cine nu are conturi pe rețelele sociale nu o știe pe Cristina Chiran. Aceasta ajuns cunoscută datorită clip-urilor postate pe TikTok în care a apărut cu un melc pe față. Salutul ei „Bună dimineața, Univers. Bună dimineața, melc. Bună dimineața, pescăruși”, s-a virlaizat rapid, dar nu mulți știu cu ce s-a ocupat aceasta în trecut.

În ediția din 28 iunie 2024, Cristina Chiran a intrat live la Neatza cu Răzvan și Dani, unde a făcut dezvăluiri inedite despre viața ei personală. Aceasta a povestit că a renunțat la un job stabil pentru o a fi mai aproape de natură.

Înainte de a fi cunoscută drept femeia care a apărut cu un melc pe față, aceasta a lucrat a lucrat timp de 6 ani într-o instituție bancară.

Cu toate acestea, ea a realizat că și-ar dori mai multă libertate. Deși i-a fost greu să renunțe la vechiul loc de muncă pentru că îi aducea stabilitate financiară, a luat decis să își urmeze inima și spune că nu regretă deloc decizia.

Femeia s-a retras într-un loc mai liniștit, departe de agitația orașului, unde poate fi mai aproape de mediul înconjurător. Ea are acum propria grădină și o seră, unde cultivă legume, și petrece foarte mult timp.

„În domeniul bancar lucram în back office. Și atunci nu era nevoie de costum neapărat. (...) Am lucrat 6 ani în sistemul bancar, dar mereu mi-am dorit altceva, mereu mi-am dorit să fiu mai liberă decât aș fi fost acolo. Mi-a luat ceva timp. Am dat și la Teatru, în timp ce lucram la bancă. Și tot nu am reușit să mă rup de bancă și să merg doar cu teatrul, pentru că venitul din bancă era safe și atunci nu am îndrăznit. La un moment dat, m-am rupt, dar cu toată dragostea. Nu am regretat niciodată”, a spus Corina Chiran, la Neatza cu Răzvan și Dani.

Un alt detaliu pe care probabil mulți nu îl știu despre Corina Chiran este că are o familie extrem de fericită. Femeia celebră pe TikTok este mămică a doi băieți, iar soțul ei este din Egipt.

„Am doi băieți (...) Foarte bine (n.r. cum se înțelege cu copiii ei), sunt prietena lor. Nu e român (n.r. soțul ei), este egiptean. Ne-am cunoscut în Egipt și am început să comunicăm în engleză, el nu știa română, eu nu știam arabă. Și atunci relația noastră s-a consumat aproape 100% în engleză. Eu am învățat araba egipteană”, a adăugat femeia.

Corina Chiran și Dani Oțil, schimb de replici savuros la Neatza

Dani Oțil a vrut să profite de prezența Corinei în platoul matinalului, prin video call, și i-a cerut un sfat, însă nu se aștepta la ce a urmat. Prezentatorul a vrut să afle ce ar trebui să își spună atunci când e pe drum spre studio în fiecare dimineață.

„Nici nu trebuie să îmi mai spui fraza. Îți spun eu ce se întâmplă cu tine. Nealinierea cu noi reflectă nemulțumirile cu noi. Te uiți în tine în toate diminețile alea”, l-a „mustrat” aceasta pe matinal.

„A trebuit să vină cineva de la Pucioasa să îi spună asta ca să o înțeleagă”, a completat și Răzvan Simion.