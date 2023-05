Ramona Olaru, replică savuroasă la Neatza, despre relațiile trecute: „L-am recunoscut pe fostul”. Cum a reacționat Cuza

În emisia live de Super Neatza cu Răzvan și Dani, de pe 15 mai 2023, Ramona a făcut o glumă despre foștii iubiți, în timp ce îl avea pe unul dintre ei chiar lângă ea. Toți fanii Ramonei știu că între ea și actualul ei coleg de la Neatza, Cuza, a fost cândva o poveste de dragoste, care s-a terminat.

Ramona Olaru, glumă despre foștii iubiți. Cuza se afla lângă ea: „Scuze, nu este despre tine''

„Cică, în viață, trebuie să fii om bun și să-ți recunoști greșelile. În weekend l-am văzut pe fostu' și l-am recunoscut”, a glumit Ramona Olaru.

Ulterior, vecina l-a atins pe umăr pe Cuza, spunându-i cu zâmbetul pe buze: „Scuze, nu este despre tine''.

Fostul concurent Asia Express și Te cunosc de undeva! a început să râdă în hohote la auzul glumei actualei sale colege.

Ramona Olaru a vorbit despre relația ei actuală cu fostul ei iubit, Cuza, în cadrul podcastului lui Ameri Nasrin. Întrebată dacă „Există prietenie după o relație de iubire?” Ramona Olaru a răspuns: „Nu, nu! Eu cu bărbații cu care am fost în relații nu mai am nicio legătură, de nicio natură. De ce aș avea? Dacă tu n-ai fost ok cu mine în perioada în care mă cunoșteai, cum ai putea fi după aceea? Ce mai ai tu să-mi dai?”

Totuși, Ramona Olaru are o relație de colegialitate cu fostul ei iubit:

„E de colegialitate. Putem conviețui (n. red – la locul de muncă), dar nu putem vorbi în afara platoului. Ce spuneam mai devreme, dacă în perioada cât ai fost lângă mine nu ai avut lucruri bune și normale în legătură cu mine, cu siguranță de atunci nu o să ai. Și plus că am chestia asta, ce a fost în trecut, de ce să mai car după mine? Ce poți tu să îmi mai dai, ce lecție, ce sfat?”

„Ameritat”.Noi ne-am despărțit și duminica lucram împreună. A fost un test pe care l-am depășit, dar extrem de greu în primele luni. După aceea a fost o alegere să nu mă mai duc duminica, nu mai puteam fizic, am rugat cu cerul și cu pământul. Și a ajutat și lucrul acesta. Dar nu că mai era iubire, dar era incomod”, a povestit Ramona Olaru în cadrul podcast-ului