Și frumoasă, și norocoasă. Ramona Olaru a luat tot! S-a ales cu toate produsele de la Freshful by eMAG după provocarea „Am / N-am”

Răzvan de la Neatza a avut alte pofte de această dată, așa că a știut imediat unde să caute ca să și le împlinească: printre rafturile virtuale ale hypermarketului online, Freshful by eMAG.

Cu peste 20.000 de produse în stoc, Freshful propune un nou mod, mai simplu, mai rapid, mai inteligent, de a-ți face cumpărăturile zilnice. Pe site sau direct în aplicație vei descoperi o gamă variată de produse, de la cele de bază precum fructe și legume, carne, pește, produse de băcănie, pâine și produse de patiserie, până la cosmetice, produse pentru casă, dar și o serie de preparate gourmet, specialități internaționale și artizanale.

Și cum sharing is caring, Răzvan a decis să împartă produsele cu Ramona Olaru. Ea a fost cea care a avut din nou ocazia să ia parte la provocarea „Am / N-am” pe gusturi, provocare din care a ieșit triumfătoare.

Lichior de nuci verzi, zmeură liofilizată și hârtie igienică cu print Unicorn, produsele comandate în platoul Neatza cu Răzvan și Dani din hypermarket-ul online Freshful by eMAG

Răzvan: „Eu am comandat așa: lichior de nuci verzi, că e cam friguț în perioada asta, chipsuri din creveți - pe vremuri consumam puternic, acum s-au întors la modă -, boabe de cafea în ciocolată neagră, zmeură liofilizată învelită în ciocolată, pălincă de pere pădurețe 48% alcool, hârtie igienică cu unicorni – pentru aceia dintre noi – și un smartphone Mickey Mouse. Asta am găsit, nu știu ce e, vreau să văd neapărat, am dat click, e în coșul meu de cumpărături”.

Iar mașina a ajuns la sediul Neatza cât ai zice freshful. În deplină siguranță și în mai puțin de două ore, produsele sosesc la destinatar.

Răzvan: „Am făcut o comandă cu altfel de produse, pe unele dintre ele nu le-am încercat nici eu niciodată, dar toate au fost gândite pentru a juca împreună cu Ramona celebrul Am / N-am, categoria gusturi”.

Prima întrebare a fost legată de chipsurile de creveți, moment în care Ramona a arătat paleta cu „Am”: „Chiar aseară sau alaltăseară cred că am mâncat, da”. Chiar și așa, la ea a ajuns punga cu chipsuri. Primul produs, bifat!

„Am / N-am mâncat vreodată zmeură liofilizată învelită în ciocolată?”, a întrebat-o, apoi, Răzvan.

„N-am, n-am”, a răspuns ea.

„E ocazia ta, poftim. E de la Freshful. Nu te uiți la banii mei!”, iar Răzvan i-a dăruit colegei lui întreaga cutie. Curioasă să vadă cum e, Ramona Olaru a desfăcut-o pe loc și a gustat zmeura crocantă.

„Yey! Cred că trebuie să zic la toate cu n-am, ca să mi le dai pe toate”, a spus ea, bucuroasă.

„Am / N-am băut vreodată lichior de nuci verzi?”.

„Nu...”.

„Niciodată?”.

„Nu... Hai, unde e? Mi-l dai și pe ăla sau ce facem?”, a spus ea.

„E la badea acolo, e o bunătate. Un soi de aperitiv”.

Și uite-așa, Ramona Olaru a luat toate produsele de la Freshful. Iată, mai jos, cum a continuat până la final jocul lor.

Răzvan: „Jocul nostru de-a gusturile este pentru a vă informa că există în varianta de online primul și singurul hypermarket, la ora asta. 20.000 de produse găsiți la Freshful by eMAG.

