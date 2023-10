Tiago, apariție adorabilă la Neatza, alături de Dani Oțil. Ce dialog a avut cu tatăl său: „Nu l-am învățat eu. Ce a auzit acasă”

Luca Tiago Oțil a fost prezent în platoul de la Super Neatza cu Răzvan și Dani. Micuțul a atras, ca de obicei, toate privirile. Tatăl și fiul au avut parte de un dialog savuros.

Recent, Tiago a fost la Neatza în lipsa tatălui său, iar acum micuțul și-a însoțit tatăl la locul de muncă. Dani Oțil s-a întors de curând la Neatza, după ce a fost plecat o lună în Malta, la filmările show-ului Power Couple. Tiago a învățat ce înseamnă platoul emisiunii Super Neatza pentru tatăl lui.

În ziua în care Gabriela Prisăcariu a defilat la rubrica de modă, Tiago Oțil s-a aflat și el în platou.

În timp ce Dani realiza rubrica Cel mai sexy tătic micuțul Tiago a mers la el, iar prezentatorul și-a luat fiul în brațe: „Nu-l băgați în seamă. Așa facem și noi în casă. Nu-l băgăm în seamă”, a glumit prezentatorul despre fiul lui.

Dani Oțil, dialog savuros cu Tiago: „Nu l-am învățat eu. Ce aude în casă”. Ce s-a întâmplat la Super Neatza

Apoi, Dani Oțil a încercat, cu mult umor, să-i spună fiului său în ce constă meseria sa: „Eu aici conduc lumea. eEu sunt ca președintele României, dar cum ar veni președintele lumii. Eu prin ecranul ăsta comunic cu oamenii, eu fac oamenii fericiți și încerc să dau lumii din puținul meu. Asta e mesria lui tati. Ai înțeles?”, a spus Dani iar Tiago a răspuns: „Da”.

Răzvan Simion a avut și el un comentariu amuzant: „Tiago, mai știi când ți-am zis că mi-e dor de tati tău? M-am răzgândit”.

Înainte de a începe rubrica de modă, Dani Oțil și Tiago au avut un dialog savuros:

Dani: Tata, ai venit la tata la...

Tiago: Muncă.

Dani: Să facem împreună...

Tiago: Bani.

Dani: Bravo!

„Nu l-am învățat eu. Ce aude în casă. Și atunci trebuie să mă ajuți aici pentru că urmează moda cu maică-ta! Să vezi și tu pe ce se duc banii familiei noastre trudiți de mine care ai văzut la ce oră am plecat de acasă”, a spus colegul lui Răzvan Simion.

După prezentarea de modă, Dani Oțil i-a spus fiului său: „Asta a fost moda, tati! Că de joia viitoare o faci tu și eu mă duc la pescuit”.

Unde a fost plecat Dani Oțil. De ce a lipsit o lună de la Super Neatza

Dani Oțil a petrecut o lună la filmări, în Malta, în calitate de prezentator al show-ului care va fi disponibil în curând pe Antena 1, Power Couple România.

”Nu mi-a luat mult timp să spun «da» propunerii de a prezenta acest format. Am văzut două probe și am acceptat să fac parte din acest proiect, pentru că sunt o fire competitivă și mi-a plăcut foarte mult acest tip de concurs complex. Însă a existat și o parte grea a acestei decizii. Cel mai dificil a fost să iau hotărârea în raport cu colegii de la Neatza – noi suntem o familie de mai bine de 15 ani și, pentru prima oară în istorie, am intrat într-un proiect care mi-a cerut să lipsesc mai mult de o zi sau două de la Neatza. Dar am făcut-o pentru o producție în care cred și care simt că mi se potrivește mănușă – îmi plac provocările pe care le aduce participanților și am rezistența necesară prezentatorului unei emisiuni de o asemenea magnitudine: rezist și 13 ore pe platoul de filmare”, a declarat Dani Oțil, la întoarcerea de la filmările pentru Power Couple România, care s-au încheiat de curând.