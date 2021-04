What's Up, probleme grave de sănătate. Ce se întâmplă cu artistul: ”Voi lua o pauză ca să mă internez”

What`s Up se numără printre cei mai cunoscuți și apreciați artiști de la noi din țară. Acesta a devenit cunoscut prin calitățile sale vocale, dar și prin felul său carismatic prin care se face remarcat de fiecare dată.

Cântărețul este foarte discret în ceea ce privește viața lui personală și ține toate detaliile importante departe de ochii curioșilor, însă de data aceasta a făcut o dezvăluire neașteptată despre starea lui de sănătate.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă What`s Up

Recent, What`s Up a venit în cadrul emisiunii "Neatza cu Răzvan și Dani" pentru a încânta telespectatorii cu vocea sa deosebită, însă a discutat și despre cele mai grele momente din viața sa.

Artistul a venit cu multă voie bună și energie pozitivă, însă starea lui de sănătate nu este deloc una bună. Acesta a mărturisit că are inima foarte mărită, iar primele cauze sunt stresul, oboseala și lipsa somnului, lucru pentru care va lua o pauza lungă de la cântat pentru a sta internat.

"Ideea e următoare, îți zic ceva ce nu am spus nimănui, e prima oara când zic asta, nu știu cât mai stă What`s Up printre noi. Știu că sună urât, dar o fac ca la știri. De la 14 ani am stat pe drumuri, am alergat și dorm câte trei ore pe noapte de când mă știu. (...) Nu prea dorm pentru că mă stresez.", a spus artistul.

"Am făcut niște analize și mi-au spus că am inima mărită, nu că mărită, la limita superioară. Pun patos în tot ce fac și dorm prea puțin. Și mi-au zis că pocnește inima. O să fug un pic prin Europa, nu vă zic unde, am găsit un spital care poate să mă ajute și să îmi revin. Trebuie să iau o pauză, voi pleca pe 29 luna asta și ne vedem pe 8 februarie, când sper să mă întorc bine.", a mai adăugat What`s Up.

Cine e What`s Up

Marius Marian Ivancea, cunoscut pe numele de What`s Up, s-a născut pe 8 februarie 1989 în București. Cântărețul a avut o pasiune pentru muzică încă din copilărie, la vârsta de 8 ani, a scris primele versuri și, iar la 13 ani a pășit pentru prima oară într-un studio muzical, iar un an mai târziu a devenit textier.

La vârsta de 17 ani, What`s Up a lansat primul lui videoclip, iar la vârsta de 22 de ani a scos prima sa piesă de succes, „Habar n-ai tu”, în colaborare cu Maximilian, după care artistul a anunțat primul său album, „Povestea inimii”.

În anul 2013 au urmat patru colaborări, prima dintre ele a fost single-ul „În lipsa ta”, alături de Andreea Bănică. Cea de-a doua a fost “Cu drag”, împreună cu ADDA. Piesa „Arme” fiind colaborarea dintre What’s UP și Amna, iar după acestea, What’s UP a colaborat cu Uddi pentru piesa „Scumpă domnișoară”. Tot în 2013 acesta a colaborat cu Iony și Cabron pentru hitul „Iarna pe val”.