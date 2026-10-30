Țara în care turiștii pot beneficia de zboruri interne gratuite. Ce condiții trebuie să îndeplinească pentru a profita de ofertă

Turiștii ar putea încă din 2024 să beneficieze de zboruri interne gratuite. Iată ce companie aeriană a lasant această campanie și ce scop are.

Țara în care turiștii pot beneficia de zboruri interne gratuite | ProfiMedia

Japan Airlines a lansat o promoție prin care turiștii care vizitează Japonia pot beneficia de zboruri interne gratuite, cu scopul de a încuraja explorarea regiunilor mai puțin cunoscute ale țării, dincolo de destinațiile populare precum Tokyo, Kyoto și Osaka, conform unei surse.

Citește și: Cât a costat-o pe o româncă o vacanță de 15 zile în Japonia. Suma pentru zbor, cazare și experiențele din Tokyo, Kyoto și Osaka

Japan Airlines oferă turiștilor zboruri interne gratuite pentru a descoperi Japonia, însă există o condiție

Articolul continuă după reclamă

Oferta le permite pasagerilor să adauge un zbor intern gratuit către o altă destinație din Japonia, cu condiția ca acesta să fie rezervat simultan cu biletul internațional. Cei care achiziționează separat zborurile interne, ulterior rezervării internaționale, nu sunt eligibili pentru promoție. De asemenea, călătorii care rămân mai mult de 24 de ore în aeroportul de sosire pot fi obligați să achite taxe suplimentare.

Inițiativa companiei Japan Airlines urmărește să distribuie mai echilibrat fluxurile de turiști și să promoveze regiuni care primesc mai puțini vizitatori.

Tokyo rămâne principalul punct de atracție pentru numeroși turiști, iar dimensiunea sa demografică este impresionantă: zona metropolitană are peste 14 milioane de locuitori, în timp ce regiunea extinsă, care include și prefecturile învecinate, numără aproximativ 37-38 de milioane de persoane.

Citește și: Țara în care poți cumpăra o casă cu mai puțin de 10.000 de dolari. De ce milioane de locuințe stau goale

Prin această ofertă, Japan Airlines încearcă să determine vizitatorii să exploreze și alte părți ale țării, oferindu-le ocazia de a descoperi tradiții, atracții și experiențe culturale dincolo de marile centre turistice. Rămâne de văzut în ce măsură această inițiativă va contribui la dezvoltarea turismului în regiunile mai puțin vizitate ale Japoniei.

Care sunt condițiile pentru a beneficia de zborurile gratuite

Deși Japan Airlines oferă zboruri interne gratuite turiștilor care vizitează Japonia, promoția este valabilă numai în anumite condiții:

Rezervare simultană: zborul intern gratuit trebuie rezervat în același timp cu biletul de avion internațional, prin Japan Airlines.

O singură rezervare: turiștii care cumpără biletele pentru zborurile interne separat, ulterior achiziționării biletului internațional, nu pot beneficia de ofertă.

Escală de maximum 24 de ore: pasagerii care rămân în aeroportul de sosire mai mult de 24 de ore pot fi supuși unor taxe suplimentare.

Prin urmare, gratuitatea nu se aplică automat tuturor zborurilor interne din Japonia. Pentru a beneficia de promoție, călătorii trebuie să includă zborul intern în aceeași rezervare cu cel internațional și să respecte condițiile impuse de companie.

Citește și: Care sunt cele mai sigure țări din lume în cazul izbucnirii celui de-Al Treilea Război Mondial. Unde te-ai putea refugia

Un detaliu important este că un zbor intern gratuit nu înseamnă neapărat că întreaga călătorie între două destinații din Japonia nu implică niciun cost suplimentar. Trebuie diferențiate tariful de bază, taxele aeroportuare, eventualele suprataxe și serviciile suplimentare.

De asemenea, oferta nu este disponibilă automat tuturor turiștilor. Japan Airlines a anunțat programul în data de 13 septembrie 2024, inițial pentru călătorii dintr-un număr limitat de țări.

Printre țările și teritoriile incluse în extinderea anunțată s-au numărat:

Statele Unite;

Canada și Mexic;

Thailanda și Singapore;

Australia și Noua Zeelandă;

Vietnam și Filipine;

Indonezia și India;

China și Taiwan.

România nu apare în lista piețelor eligibile prezentată în materialele de lansare. Eligibilitatea trebuie verificată în funcție de țara din care începe călătoria și de condițiile aplicabile la momentul rezervării.

Totodată, trebuie luat în calcul faptul că nu toate zborurile sunt eligibile.

Promoția se aplică zborurilor operate de Japan Airlines. Unele zboruri de tip codeshare (operate de o altă companie, dar comercializate sub codul JAL) sunt excluse.

Oferta depinde de disponibilitatea locurilor și nu este garantată pentru toate zborurile sau datele de călătorie.

Biletul internațional și cel intern trebuie cumpărate simultan, în aceeași rezervare.

Așadar, simpla achiziționare a unui bilet internațional cu Japan Airlines nu garantează automat un zbor intern gratuit.

Citește și: De ce japonezii schimbă uleiul la mașină după 5.000 de kilometri, iar europenii circulă de până la 6 ori mai mult. Explicația

Ce se întâmplă dacă turistul dorește să rămână în Tokyo?

Ei bine, aceasta este una dintre cele mai importante condiții ale promoției. Pragul de 24 de ore contează pentru călătorii care fac o oprire în prima destinație japoneză înainte de a continua spre alt oraș.

În versiunea inițială a regulamentului, pentru pasagerii din Statele Unite ale Americi, Canada și Mexic, precum și pentru cei din anumite orașe din China, era prevăzută o taxă de escală de 100 de dolari americani sau 300 de yuani chinezești, după caz, dacă șederea depășea 24 de ore.

Pentru celelalte piețe eligibile, anunțul inițial prevedea condiții diferite. Regulile privind taxele trebuie însă verificate în versiunea aplicabilă rezervării, deoarece compania poate actualiza oricând formularea condițiilor.

Citește și: Cât plătește un român factura la apă în Japonia. Suma pe care a avut-o de achitat l-a luat prin surprindere

Ce destinații pot fi explorate?

Rețeaua internă Japan Airlines este extinsă, iar oferta a fost promovată ca o oportunitate de a descoperi zone mai puțin frecventate de turiștii străini.

Sapporo – insula Hokkaido: Peisaje montane, stațiuni de schi, gastronomie și festivaluri de iarnă.

Kagoshima – sudul Japoniei: Vulcanul Sakurajima, izvoare termale și acces către insulele sudice.

Fukuoka – insula Kyushu: Cultură gastronomică, temple și o atmosferă urbană diferită de cea din Tokyo.

Cu toate acestea, lista de mai sus nu reprezintă o confirmare că fiecare rută este disponibilă gratuit.

Atenție: gratuitatea nu trebuie confundată cu alte programe JAL! Japan Airlines promovează și programul JAL Japan Explorer Pass, destinat turiștilor internaționali, dar acesta presupune achiziționarea unor bilete interne la tarife speciale, nu oferirea lor gratuită.

Citește și: O româncă a avut parte de o surpriză neplăcută la cazarea din Japonia. Ce a găsit în Airbnb-ul pentru care plătise

Pe site-ul oficial al companiei sunt afișate, de exemplu, tarife începând de la 85 de dolari pentru anumite rute interne, în funcție de disponibilitate.

De asemenea, în prezent nu este o confirmare oficială suficient de clară că promoția de zboruri gratuite, anunțată în septembrie 2024, este încă disponibilă în aceleași condiții în octombrie 2026.

Oferta a fost anunțată în 2024, astfel că nu reprezintă neapărat o promoție disponibilă în prezent tuturor turiștilor. În plus, pentru publicul român, eligibilitatea este un detaliu esențial și trebuie verificat înainte de a achiziționa biletele.