Două avioane de pasageri au evitat la limită o coliziune în apropierea aeroportului din Los Angeles. Aproximativ 500 de oameni se aflau la bordul aeronavelor.

Două avioane de pasageri, la un pas de coliziune în aer, deasupra Los Angelesului! Manevra care putea provoca o tragedie | Shutterstock

Un accident aviatic cu urmări potențial catastrofale era cât pe ce să se producă în apropierea Aeroportului Internațional din Los Angeles, după ce un avion al companiei Air France a efectuat o manevră neașteptată în timpul urcării.

Două avioane de pasageri au evitat la limită o coliziune în apropierea aeroportului din Los Angeles

Două aeronave de pasageri au evitat în ultimul moment o posibilă coliziune în aer, după ce una dintre ele a deviat de la traiectoria de zbor atribuită.

Incidentul s-a produs la scurt timp după decolarea celor două avioane de pe Aeroportul Internațional Los Angeles (LAX).

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Potrivit informațiilor apărute în presa americană, un Airbus al companiei Air France, care se îndrepta spre Papeete, Tahiti, a ajuns la o distanță de numai aproximativ 120 de metri pe verticală față de un alt Airbus, aparținând companiei American Airlines.

Cea de-a doua aeronavă avea ca destinație Aeroportul Internațional Dallas-Fort Worth.

Două avioane, la un pas de o tragedie în aer

Ambele aeronave se aflau în faza de urcare atunci când avionul Air France a efectuat un viraj la stânga, îndepărtându-se de ruta de plecare stabilită. Manevra l-a adus pe o traiectorie periculoasă față de aeronava American Airlines, iar situația a creat riscul unei coliziuni în aer.

Cele două avioane transportau împreună aproximativ 500 de pasageri. Din fericire, controlorii de trafic aerian au observat rapid apropierea periculoasă dintre aeronave și au intervenit pentru a preveni un posibil dezastru. Aceștia le-au transmis piloților instrucțiuni urgente, astfel încât avioanele să nu ajungă și mai aproape unul de celălalt.

În cele din urmă, ambele aeronave și-au continuat zborurile către destinațiile stabilite. Nu au fost raportate persoane rănite în urma incidentului, iar pasagerii au putut ajunge în siguranță la destinație, scrie The New York Post.

FAA ar putea investiga incidentul

Circumstanțele în care s-a produs incidentul urmează să fie analizate de autoritățile americane. Administrația Federală a Aviației (FAA) ar putea investiga posibilele abateri ale echipajului, pentru a stabili dacă piloții au respectat instrucțiunile primite și dacă au fost încălcate procedurile de siguranță aeriană.

Deocamdată, nu este clar ce a determinat echipajul avionului Air France să devieze de la traiectoria stabilită și nici dacă a fost deschisă oficial o anchetă pentru a stabili responsabilitățile.

Publicația California Post a contactat reprezentanții FAA pentru informații suplimentare despre incident, însă nu a primit un răspuns imediat. Investigația ar putea clarifica modul în care s-a produs această situație periculoasă și dacă sunt necesare măsuri suplimentare pentru prevenirea unor incidente similare.