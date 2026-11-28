Anunț de ultimă oră pentru bucureștenii care intenționau să meargă în această seară la Târgul de Crăciun din Piața Constituției! Primăria Municipiului București a anunțat sâmbătă, 28 noiembrie 2026, anularea concertelor programate pentru această seară.

Concertele din această seară de la Târgul de Crăciun București au fost anulate | Profimediaimages.ro

Concertele de la Târgul de Crăciun București, anulate pe 28 noiembrie 2026

Primăria Capitalei a transmis un anunț de ultimă oră pe pagina oficială de Facebook, prin care îi informează pe bucureșteni că spectacolele muzicale programate pentru sâmbătă seară nu vor mai avea loc: „Concertele din seara aceasta de la Târgul de Crăciun București au fost anulate! Revenim!”, este mesajul publicat de Primăria Municipiului București.

Pentru această seară erau programate concerte susținute de The Kryptonite Sparks, Toulouse Lautrec și Bere Gratis, alături de invitatul special Gheorghe Zamfir.

Evenimentul din Piața Constituției și-a deschis porțile vineri, 27 noiembrie, și este programat să se desfășoare până pe 27 decembrie 2026