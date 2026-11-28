Concertele de la Târgul de Crăciun București, anulate pe 28 noiembrie 2026
Primăria Capitalei a transmis un anunț de ultimă oră pe pagina oficială de Facebook, prin care îi informează pe bucureșteni că spectacolele muzicale programate pentru sâmbătă seară nu vor mai avea loc: „Concertele din seara aceasta de la Târgul de Crăciun București au fost anulate! Revenim!”, este mesajul publicat de Primăria Municipiului București.
Pentru această seară erau programate concerte susținute de The Kryptonite Sparks, Toulouse Lautrec și Bere Gratis, alături de invitatul special Gheorghe Zamfir.
Evenimentul din Piața Constituției și-a deschis porțile vineri, 27 noiembrie, și este programat să se desfășoare până pe 27 decembrie 2026