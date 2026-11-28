Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor din Republica Moldova a rechemat de la vânzare ouă care pot fi infectate cu Salmonella. Iată cum le identifici și la ce trebuie să fii atent.

Ouăle au fost rechemate de la vânzare de autoritățile sanitare din Republica Moldova. | Pexels

Autoritățile sanitare din Republica Moldova au emis o alertă în mai multe magazine alimentare de pe teritoriul țării, după ce mai multe găini ouătoare au fost depistate cu Salmonella. Din acest motiv, există riscul ca și ouăle produse să fie contaminate.

Ouă contaminate cu Salmonella au fost retrase de la vânzare

Reprezentanții de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor din Republica Moldova au transmis un comunicat oficial cu privire la riscul ca ouăle scoase deja la vânzare să conțină bacteria Salmonella.

Îngrijorările au apărut după ce găinile au fost supuse unor analize de laborator, iar rezultatele au fost pozitive pentru bacteria Salmonella Enteritidis. Așadar, persoanele care au cumpărat ouăle de la producătorul SC Rediagro S.R.L din Republica Moldova sunt sfătuite să le returneze.

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Ouăle pot fi identificate după codul de pe ou 3MD DN 006, dar și după marcajul MD EPC DN 006, care apare pe ambalajul acestora. Produsele au fost scoase la vânzare pe 20 noiembrie 2026 și au un termen de valabilitate până pe data de 17 decembrie 2026.

Cetățenii sunt sfătuiți să nu le mănânce

Potrivit comunicatului transmis de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor din Republica Moldova, persoanele care au achiziționat deja ouăle sunt sfătuite să le returneze și să nu le consume, din cauza riscului ca acestea să conțină Salmonella.

”În urma încercărilor de laborator efectuate, găinile ouătoare aparținând operatorului din domeniul alimentar SC Rediagro S.R.L au fost depistate pozitiv la Salmonella Enteritidis. Având în vedere riscul ca ouăle să fie contaminate cu Salmonella Enteritidis, se recomandă neconsumarea acestora”, a transmis ANSA, pe Facebook.

Simptomele bacteriei Salmonella Enteritidis

Infecția cu Salmonella Enteritidis provoacă salmoneloză. Aceasta se manifestă prin simptome precum diaree, dureri și crampe abdominale, febră, greață și vărsături, dureri de cap, frisoane și stare generală de slăbiciune.

Simptomele apar în decurs de 6-72 de ore după consumul alimentelor contaminate și durează între 4 și 7 zile.