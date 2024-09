Marcel Ciolacu a dezvăluit ce medie a obținut la Bacalaureat. Nici cu nota de la licență nu s-a abținut

Premierul Marcel Ciolacu a revenit cu lămuriri după ce nu a știut ce medie a obținut la examenul de Bacalaureat în urmă cu 38 de ani! Iată cu ce note se mândrește!

După ce premierul Marcel Ciolacu a recunoscut în mod public faptul că nu își amintește cu exactitate media de la Bacalaureat, acesta a revenit în mediul online cu deslușiri pentru toți curioșii.

Iată cu ce note se mândrește Prim-ministru României!

Marcel Ciolacu a dezvăluit ce medie a obținut la Bacalaureat

În cadrul unei conferințe de presă, Marcel Ciolacu a menționat că nu își amintește ce medie a obținut la examenul de Bacalaureat pe care l-a susținut în anul 1986, iar de atunci toți internauții l-au pus la zid.

Văzând că situația a devenit un subiect de interes național în scurt timp de la declarația controversată, premierul țării a decis că este momentul să își caute diplomele și să facă câteva lămuriri pentru populație.

„Ca orice om normal, aseară, după ce am terminat și cu crescătorii de oi, m-am dus acasă. Am avut proasta inspirație să dau drumul la televizor și să văd știrile. Normal că toate știrile au început că eu n-am știut să răspund la întrebarea ce medie am avut la Bacalaureat. Oameni buni, eu Bacalaureatul l-am susținut acum acum 38 de ani.

Normal că m-am apucat în toate documentele să caut toate diplomele, să închidem acest circ, pe care l-am crezut la început că este unul într-o limită normală. Bacalaureatul l-am susținut acum 38 de ani când am terminat liceul.” a spus politicianul într-un clip postat pe TikTok.

„L-am luat cu media 7.03, iar dacă tot am căutat, am și diploma de licență de la facultate, unde am susținut examenul și am luat media 9. Sper că nu o să vină acum cineva să mă întrebe ce culoare de pix am folosit acum 38 de ani”, a mai adăugat acesta, lămurindu-i pe curioși.

Iată videoclipul!

Internauții și-au făcut rapid apariția în comentarii și, ca de fiecare dată, s-au împărțit în două tabere.

Iată ce declarații au apărut:

„Ciolacu nu avea nevoie să-și prezinte diplomele, dar a făcut-o pentru a demonstra corectitudinea sa”

„Felicitări pentru tot ce faceți! E normal să nu mai țină minte după atâta timp”

„Prezentarea diplomele și notelor de către Ciolacu ar trebui să fie un exemplu pentru toți cei care își doresc o carieră politică” sunt doar câteva dintre comentariile susținătoare ale acestuia.

„A declarat ieri ca a luat notă mare păi 7 e nota mare?”

„Pe vremea lui se scriau răspunsurile pe tablă”

„A facut roșu în gat de la atâtea explicații”

„Minciuni. Eu am dat bacul acum 42 de ani și știu toate notele” sunt alte comentarii ale celor care nu au văzut cu ochi buni situația în care s-a aflat premierul țării.

