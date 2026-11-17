O defecțiune a sistemului United Airlines a perturbat zborurile programate pentru decolare, la doar câteva zile după incidentul FAA care a blocat mii de curse la nivel național.

Pasagerii companiei United Airlines s-au confruntat luni, 16 noiembrie, cu întârzieri ale zborurilor, după ce o defecțiune majoră a sistemului informatic al companiei a împiedicat aeronavele programate să decoleze să acceseze datele esențiale pentru calcularea parametrilor de performanță necesari decolării. Incidentul i-a obligat pe unii pasageri să aștepte în interiorul aeronavelor și a determinat menținerea la sol a mai multor avioane, în apropierea porților de îmbarcare, readucând în atenție problemele legate de fiabilitatea tehnologiilor esențiale pentru siguranța aviației.

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Pasagerii United Airlines, nevoiți să aștepte din cauza unei defecțiuni informatice care a împiedicat accesul la datele necesare decolării

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Incidentul a avut loc la doar câteva zile după o altă defecțiune care a afectat Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) și a perturbat mii de zboruri pe întregul teritoriu al Statelor Unite ale Americii. Deși cele două incidente au implicat sisteme diferite, faptul că s-au produs la un interval atât de scurt a atras atenția asupra vulnerabilității infrastructurii esențiale pentru transportul aerian.

Defecțiunea sistemului United Airlines a dus la blocarea pasagerilor pe pista aeroportului. Aceștia au semnalat întârzieri după ce United Airlines s-a confruntat cu o problemă informatică la nivelul întregii companii, care a afectat zborurile programate pentru decolare.

Potrivit informațiilor apărute în presă, piloții au întâmpinat dificultăți în obținerea datelor privind masa și centrul de greutate al aeronavelor, precum și a calculelor de performanță necesare pentru a confirma că avioanele pot decola în condiții de siguranță. Înregistrările comunicațiilor radio dintre piloți și controlorii de trafic aerian ar surprinde discuții în care piloții United Airlines descriu problemele întâmpinate în obținerea datelor necesare decolării de la departamentul de dispecerat al companiei.

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Unul dintre pasageri a povestit că era „blocat pe pistă”. Acesta a explicat că problema era de natură informatică și că avioanele nu puteau primi autorizarea pentru decolare deoarece sistemul nu se putea conecta la baza de date privind masa și echilibrarea aeronavelor.

Alți călători au relatat experiențe similare pe platforma X. Un pasager a spus că pilotul anunțase existența unei defecțiuni informatice la nivelul întregului sistem United Airlines, din cauza căreia aeronava nu putea obține datele de performanță necesare decolării.

Un alt călător a povestit că a așteptat pe pista aeroportului până când pilotul a anunțat că o defecțiune a sistemului informatic al companiei împiedică aeronava să decoleze.

Ulterior, unii pasageri au fost informați că avioanele lor urmau să revină la porțile de îmbarcare, în timp ce alții au rămas în incertitudine în privința orelor de plecare, echipajele așteptând remedierea problemei tehnice.

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United Airlines oferă explicații după defecțiunea informatică la nivelul întregului sistem

United Airlines a recunoscut existența problemelor într-un mesaj publicat pe platforma X, în care și-a cerut scuze pasagerilor afectați și a confirmat că echipele tehnice lucrează pentru reluarea operațiunilor în condiții normale.

„Suntem la curent cu această defecțiune informatică de amploare”, a transmis compania. Totodată, pasagerilor li s-a recomandat să urmărească situația zborurilor prin intermediul aplicației United sau al site-ului oficial, în timp ce specialiștii investigau cauza problemei.

Într-o actualizare ulterioară, United a precizat că „problema tehnică” afecta exclusiv zborurile programate pentru decolare.

„Zborurile aflate deja în desfășurare și cursele operate de United Express nu sunt afectate”, a transmis compania.

Inițial, operatorul aerian nu a oferit explicații detaliate cu privire la cauza defecțiunii. Cu toate acestea, un purtător de cuvânt al companiei a declarat că nu există indicii care să sugereze o legătură între incident și un atac cibernetic.

Ulterior, United a confirmat că problema tehnică a fost remediată. Potrivit site-ului de monitorizare a zborurilor FlightAware, luni, spre sfârșitul după-amiezii, 418 zboruri United Airlines înregistrau întârzieri, ceea ce ilustrează impactul imediat al incidentului asupra operațiunilor companiei.

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Defecțiunea United Airlines vine după oprirea la sol a zborurilor dispusă la nivel național de FAA

Noul incident survine după o săptămână dificilă pentru aviația americană. Vineri, 13 noiembrie, FAA a dispus oprirea la sol a zborurilor la nivel național, în urma unei defecțiuni tehnice care a afectat comunicațiile sistemului de control al traficului aerian și a perturbat operațiunile.

Măsura a blocat aproape toate decolările timp de aproximativ cinci ore, între orele 15:30 și 20:15, ora Coastei de Est a SUA (ET). Potrivit agenției Reuters, companiile aeriene au anulat aproximativ 9.200 de zboruri și au înregistrat alte 7.500 de întârzieri numai în cursul zilei de vineri. Anulările și întârzierile au continuat și în weekend, în timp ce operatorii aerieni încercau să revină la programul normal de zbor.

Investigația preliminară a FAA a stabilit că un volum excesiv de date a destabilizat echipamentele de telecomunicații mai vechi ale instituției, afectând comunicațiile cu aeronavele și transmiterea informațiilor radar.

Anchetatorii au identificat două posibile surse ale acestui trafic excesiv de date: un centru radar din Amarillo, statul Texas, și un punct de comunicații radio din El Dorado, statul Arkansas, unde furnizorul de servicii de rețea al FAA, compania L3Harris, instala un nou router. Agenția a precizat că investigația este în continuare în desfășurare și se realizează în colaborare cu firma contractată.

Oficialii au decis oprirea zborurilor ca măsură de precauție, pentru a proteja siguranța traficului aerian. Ulterior, FAA a anunțat că sistemul s-a stabilizat și că investigația continuă în colaborare cu furnizorul său de servicii de rețea, L3Harris.

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Defecțiunea de la United Airlines s-a produs, de asemenea, într-un context marcat de alte probleme tehnologice majore.

Luni, clienții mai multor bănci importante din Statele Unite ale Americii, printre care Chase, Wells Fargo și Bank of America, au semnalat dificultăți în accesarea conturilor online. Chase a confirmat existența unei probleme tehnice care afecta anumite tranzacții, precizând însă că utilizatorii își puteau accesa în continuare conturile și fondurile.

Totodată, Microsoft s-a confruntat cu o defecțiune majoră începând de joi, 12 noiembrie, care a afectat serviciile Outlook, Teams și Copilot. Problemele au continuat și vineri, compania confirmând că toate serviciile au fost restabilite integral până sâmbătă.

Aceste incidente au generat numeroase întrebări pe rețelele sociale cu privire la securitatea cibernetică a infrastructurii esențiale din Statele Unite. Cu toate acestea, defecțiunile nu sunt considerate automat dovezi ale unui atac coordonat.

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United Airlines a declarat că nu există indicii că problemele informatice ar fi avut legătură cu securitatea cibernetică. La rândul său, Chase a atribuit dificultățile unei probleme tehnice, nu unui atac informatic. Microsoft a precizat că întreruperea serviciilor a fost provocată de probleme tehnice și că nu a identificat indicii ale unei activități rău intenționate. În cazul FAA, investigația preliminară a indicat probleme legate de echipamentele și infrastructura de telecomunicații.

Până în prezent, nu există dovezi confirmate care să stabilească o legătură între aceste incidente sau să demonstreze că defecțiunea United Airlines a fost provocată de o breșă de securitate informatică.

Pentru pasagerii afectați, însă, problema imediată era mult mai simplă: avioanele lor nu puteau decola.