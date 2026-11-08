Operațiune spectaculoasă la Vârful Omu! Un elicopter a transportat apă la stația meteo, în condiții de iarnă / VIDEO

O intervenție mai puțin obișnuită a avut loc la Vârful Omu, acolo unde condițiile meteo dificile îngreunează aprovizionarea celor care lucrează la stația meteorologică.

Un elicopter a fost folosit pentru a transporta apă până la clădirea aflată la 2.505 metri altitudine, într-o zonă în care vremea se poate schimba rapid, iar accesul este dificil.

Cum se desfășoară activitatea la cea mai înaltă stație meteo locuită permanent din România

Stația meteorologică de la Vârful Omu are o istorie care începe în urmă cu aproape un secol. Primele observații climatologice au fost realizate în 1927, iar zece ani mai târziu a fost înființat un birou specializat, de unde trei observatori transmiteau din oră în oră datele meteo către Institutul Meteorologic Central.

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În 1962, instituția a construit o stație proprie, dotată cu echipamentele necesare și sistem de încălzire cu gaz metan. Între timp, tehnologia a schimbat modul în care sunt făcute observațiile, iar măsurătorile sunt acum digitalizate.

Clădirea este considerată cea mai înaltă construcție din România locuită permanent. Angajații lucrează în ture de câte două sau trei săptămâni și rămân pe munte pe toată durata acestora, fără să coboare.

Condițiile sunt dificile chiar și pentru cei obișnuiți cu altitudinea. Temperatura medie anuală este de aproximativ -2,4 grade Celsius, iar stratul de zăpadă poate persista din octombrie până în iunie. De-a lungul timpului, aici au fost înregistrate temperaturi de până la 16 grade Celsius, dar și minime de -32 de grade.

Stația riscă să fie închisă din cauza lipsei de personal

Pe lângă vremea aspră și izolarea specifică zonei, stația se confruntă și cu o problemă importantă: numărul insuficient de angajați. Directoarea Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a avertizat că activitatea ar putea fi pusă în pericol dacă deficitul de personal nu va fi rezolvat.

În prezent, la stație lucrează doar trei persoane, deși necesarul este de șase. Potrivit directoarei ANM, sunt necesari doi angajați pe fiecare tură, iar schimbarea echipelor poate deveni imposibilă atunci când vremea nu permite deplasarea în siguranță.

Personalul efectuează inclusiv măsurători ale stratului de zăpadă, iar activitatea trebuie menținută permanent, indiferent de condițiile meteorologice. Problema lipsei de angajați nu se limitează la Vârful Omu, fiind întâlnită și în cazul altor stații izolate.

Unde se află stația meteo de la Vârful Omu și cât de greu se ajunge acolo

Stația meteorologică este amplasată în Munții Bucegi, în partea de nord a Platoului Bucegi, în apropierea Vârfului Omu și a cabanei cu același nume. Accesul nu se poate face cu mașina, ci doar pe trasee montane, iar durata urcării depinde de punctul de plecare. Din Bușteni, prin Valea Cerbului, drumul are aproximativ 11 kilometri și poate dura în jur de șase ore, în timp ce din zona Peștera urcarea se face în aproximativ două-trei ore, în condiții favorabile.

Pe timpul iernii, deplasarea devine mult mai dificilă. Zăpada, vântul puternic, temperaturile scăzute și vizibilitatea redusă pot pune probleme celor care încearcă să ajungă în zonă. Unele trasee turistice sunt închise în sezonul rece, iar vremea nefavorabilă poate împiedica inclusiv schimbarea echipelor de la stație.

Din cauza accesului dificil, elicopterele au fost folosite și pentru transportul materialelor necesare lucrărilor de reabilitare. În 2021, o astfel de operațiune a presupus transportarea a 144 de tone de materiale de construcții.