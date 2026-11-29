Turnul de control din Los Angeles a fost nevoit să oprească aterizarea unui avion Delta Airlines din cauza unui cutremur. Iată mesajul pe care operatorii l-au transmis piloților.

O situație neașteptată a avut loc în apropierea Aeroportului Internațional din Los Angeles. Un avion Delta Airlines a amânat aterizarea, după ce turnul de control a anunțat piloții că la sol s-a produs un cutremur: ”Delta 1972, întrerupeți aterizarea! Avem un cutremur puternic!”.

Avionul a petrecut aproximativ 30 de minute în aer din cauza cutremurului

Avionul Airbus A319 decolase, sâmbătă, din Kansas City și a aterizat în Los Angeles. Piloții au început operațiunile de aterizare, când au fost anunțați de operatorii turnului de control că la sol s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 5 grade.

Așadar, piloții au amânat aterizarea și au survolat Los Angeles timp de 30 de minute, până când au primit undă verde de la turnul de control pentru a ateriza. În acest timp, autoritățile aeroportuare au verificat pistele înainte de aterizare.

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De asemenea, un alt avion al companiei Delta a trecut printr-un scenariu asemănător, sâmbătă, din cauza cutremurului. Aeronava a petrecut mai multe minute în aer, până la aterizarea în condiții de maximă siguranță.

Cutremurul s-a produs în Los Angeles

Serviciul de Prospectare Geologică al Statelor Unite (USGS) a precizat că seismul a avut magnitudinea de 5 grade și s-a produs la o adâncime de 12,8 kilometri, având epicentrul în largul coastei Californiei.

Câteva geamuri s-au spart și câteva panouri au căzut din cauza cutremurului, dar nu au fost raportate victime. Cutremurul a fost urmat de mai multe replici, iar specialiștii avertizează că s-ar putea ca mai multe seisme să se producă în Statele Unite ale Americii, în zilele următoare.

”Sunt posibile și se așteaptă mai multe cutremure în zilele următoare. Se preconizează că majoritatea vor fi de intensitate mai mică, dar pot apărea și evenimente mai puternice, care ar putea provoca pagube, în special în apropierea epicentrului”, a declarat Laboratorul Seismologic al Caltech.

Orașul Los Angeles este situat într-o zonă seismică activă, astfel că producerea cutremurelor poate fi destul de frecventă. De obicei, acestea au o magnitudine cuprinsă între 3 și 5 grade, cele puternice fiind destul de rare.