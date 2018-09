Aer uscat în casă? Iată cum poți alege modelul potrivit de umidificator!

Sănătatea este esențială pentru noi întrucât influențează direct calitatea vieții. Din acest motiv, suntem din ce în ce mai interesați de informațiile cu privire la ceea ce ne afectează sănătatea în fiecare zi. De aceea, în ultimii ani, am devenit din ce în ce mai atenți la ce alimente consumăm, la calitatea apei pe care o bem zilnic și la obiceiurile care ne afectează calitatea vieții pe termen lung.

Cum rămâne însă cu aerul pe care îl respirăm?

Problema aerului uscat din casă

Acasă sau la birou, fiecare dintre noi s-a confruntat de nenumărate ori cu aerul uscat cauzat de căldura de la calorifere în timpul iernii. Neplăcerile produse sunt multiple, motiv pentru care multe persoane sunt interesate de găsirea unei soluții rapide și eficiente. Din fericire, aceasta există și poartă denumirea simplă de umidificator. Umidificatorul este un aparat în care se pune apă, iar acesta o pulverizează în aer sub forma unor vapori fini, crescând astfel umiditatea din aer.

Cum alegem cel mai potrivit model de umidificator pentru locuința voastră? Iată câteva informații utile care vă vor ajuta să luați cea mai bună decizie.

Produse disponibile pe piață

Înainte de toate, este important să vă familiarizați cu tipurile de umidificatoare disponibile pe piață pentru a înțelege cum funcționează și beneficiile pe care le oferă.

Umidificator cu aburi reci

Acest tip de produs este apreciat de multe persoane întrucât acesta poate fi utilizat în orice anotimp. Utilizarea unui astfel de umidificator nu influenteaza temperatura camerei, ci ajuta la crestrea nivelului de umiditate din aer.

Umidificator cu aburi calzi

Acesta este un produs care oferă beneficii în special celor care se confruntă cu problema aerului uscat în timpul iernii. În cazul acestuia, există posibilitatea de a influența usor temperatura camerei în care se află datorită aburilor fierbinti.

Umidificator cu ultrasunete

Aceast tip de umidificatoare au la bază o tehnologie de vaporizare a apei folosind ultrasunete, iar vaporii rezultati sunt pusi in miscare de un mic ventilator. Acest tip de umidificatoare este foarte silentios, fiind posibila utilizarea lor chiar si in dormitor sau camera copilului.

La ce să fim atenți pentru a face cea mai bună alegere

Un umidificator bun este mai mult decât necesar atunci când ne confruntăm cu problema aerului uscat în locuință. Gama variata de modele disponibile poate transforma încercarea noastră de a face o alegere corectă într-un adevărat chin.

Există câțiva factori esențiali după care te poți ghida pentru a lua rapid cea mai bună decizie. Iată care sunt aceștia!

Capacitatea produsului

Un aspect important de care trebuie să ții cont este suprafața camerei în care vei folosi umidificatorul. Fiecare umidificator are un anumit debit de vapori pe care-i poate crea. De asemenea are si un rezervor de apa, care ii determina autonomia. Cu cat e mai mare rezervorul de apa, cu atat va putea functiona mai mult timp fara sa fie nevoie sa adaugam apa in el.

Funcții de măsurare a umidității

Pentru a menține un nivel optim de umiditate a aerului în cameră, sunt anumite modele de umidificatoare care au incorporate un higrometru electronic, permitand alegerea unui nivel de umiditate dorit in camera.

Curatarea umidificatorului

Indiferent de modelul ales, nu uita ca umidificatorul trebuie curatat periodic pentru a preveni depunerile de minerale sau dezvoltarea bacteriilor. O solutie de apa cu otet poate fi eficienta pentru curatare. De asemenea, utilizarea apei distilate (demineralizate) poate prelungi durata de viata a umidificatorului, protejand mult mai bine placa care genereaza ultrasunetele.

Alte criterii importante de selecție



Nivelul de zgomot produs de către modelul de umidificator este de asemenea important. Umidificatoarele cu ultrasunete sunt cele mai silentioase.

Dacă alegeți un umidificator cu aburi calzi, trebuie avut grijă să nu fie la îndemâna copiilor pentru a preveni arsurile accidentale.

Prețului umidificatorului trebuie reflecte corect funcțiile și beneficii pe care acesta le oferă - un produs bun din această categorie pornește de regulă de la prețul de 150 Lei cu variatii mari in functie de performante si functii.

Acum că ai la dispoziție informațiile necesare, poți alege un umidificator bun, în conformitate cu preferințele tale pentru a asigura nivelul optim de umiditate a aerului în locuința ta. Acasă, confortul este pe primul loc!