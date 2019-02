Lovitură grea pentru șoferi! Reguli noi pentru polițele RCA!

Lovitură cumplită pentru milioane de români! Autoritățile pregătesc o schimbare uriașă ce i-ar putea costa scump pe coducătorii auto! Cât vor plăti șoferii pentru polițele RCA?

Se pregătesc reguli noi pentru şoferi. Poliţa RCA ar putea fi făcută direct pe numele şoferului şi nu pe cel al proprietarului. Este o modificare propusă de Consiliul Concurenţei, care vrea să armonizeze legea românească cu normele europene. Măsura i-ar afecta în principal pe şoferii tineri, care şi-au înmatriculat maşina pe numele părinţilor sau bunicilor pentru a plăti mai puţin.

La 23 de ani, Robert are maşina înmatriculată pe numele tatălui său. În prezent, el plăteşte o poliţă de numai 550 de lei pe an, pentru că preţul asigurării se calculează în funcţie de experienţa la volan pe care o are proprietarul autoturismului. Ceea ce vrea Consiliul Concurenţei este ca asigurarea să fie calculată în funcţie de fiecare şofer în parte, şi nu doar de proprietar. Astfel că Robert, un conducător auto cu mai puţină experienţă, va ajunge să plătească 1.400 de lei pe an.

Ideea nu îi încântă pe şoferi indiferent de experineţa lor la volan.

Şoferii păgubiţi după accidente rutiere în care au fost implicate maşini care nu sunt asigurate coresponzător vor primi bani prin fondul de garantare.

Asta a dus la o scădere a gradului de cuprindere în RCA. Şi dacă gradul de curprindere în RCA, dacă nu toată lumea avea RCA, atunci costul, pagubele, trebuie împărţite la mai puţini oameni. Şi în felul ăsta costul poliţei RCA creşte.

Propunerile vor ajunge pe masa celor de la Autoritatea de Supraveghere Financiară. Potrivit Consiliului Concurenţei, 20 la sută dintre automobilele din România nu au asigurare RCA, în momentul de faţă.