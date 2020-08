Tot ce trebuie să știi despre permisul de conducere dacă vrei să călătorești cu mașina în altă țară!

Puteți conduce în noua țară folosind permisul actual, dacă:

permisul este valabil

ați împlinit vârsta legală de la care puteți conduce un vehicul de categorie echivalentă

permisul nu este suspendat, restricționat sau revocat în țara care l-a emis.

Acceptarea în UE a documentelor oficiale:

Categoriile AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D și DE sunt, de asemenea, recunoscute în alte țări din UE.