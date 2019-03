Au crescut pensiile speciale! Care sunt categoriile de români care beneficiază de noile sume

Pensiile anumitor categorii de români au fost majorate. Care sunt norocoșii care beneficiază de pensii speciale și câți bani primesc, lunar, de la stat.

Conform informațiilor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice, există 3.742 de români care beneficiază de pensie specială, în baza Legii nr. 303/2004, privind statutul procurorilor și judecătorilor. În luna februarie, aceștia au avut o pensie medie de 17.933 lei.

85 de persoane beneficiază de Legea nr. 216/2015, privind acordarea pensiilor de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României. În cazul acestora, pensia medie era de 5.551 lei, dintre care 3.384 de lei provin de la bugetul de stat.

Numărul pensionarilor care beneficiază de Legea nr. 215/2015, pentru modificarea și completarea Legii nr. 7/2006, privind statutul funcționarului public parlamentar a ajuns la 812. Pentru ei, pensia medie este de 4.444 de lei, dintre care 2695 de lei sunt suportați de la bugetul de stat.

Pensii majorate au primit și angajații de la Curtea de Conturi. 605 persoane primesc o pensie lunară de .733 de lei, dintre care 4.321 de lei sunt asigurați direct de la bugetul de stat.

În cea ce privește Legea nr. 130/2015, act normativ introdus ca o completare adusă Legii nr. 567/2004, referitor la statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al Parchetelor, de aceasta beneficiau până în luna februarie a anului 2019 un număr de 1.807 de persoane. Pensia medie lunară ajungea la 4.133 de lei, dintre aceștia 2.457 de lei fiind suportați direct din bugetul de stat, scrie fanatik.ro.

„E un sistem pe care nu îl gestionează ministrul Muncii. La un moment dat s-au dat nişte legi. Noi le respectăm acum. Clar că trebuie văzute…Dacă aţi vrea să vă spun strict părerea mea, ca actual ministru al Muncii, acum eu aş spune că totul ar trebui să se bazeze pe contributivitate. Asta este strict, dacă ar fi doar după mine, Marius Budăi, totul ar fi pe contributivitate. Cât am contribuit. Vreau să am o pensie mai mare, mai îmi iau un job. De altfel, dacă vreau să am şi un venit mai mare mai îmi iau un job. Dacă vreau şi mai mult încerc să fac şi mai mult, cât pot, cât îmi permite. Eu sunt un om care am avut la un moment dat mai multe job-uri. Nu am stat numai în job-ul de la stat, din sistemul de asistenţă socială, am lucrat şi după program, deci nu e o problemă” , a explicat ministrul Muncii, Marius Budăi.