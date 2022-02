(P) Cum să-ți dezvolți abilitățile digitale de bază

În funcție de domeniul ales, se pot adăuga și alte abilități. Iar dacă alegi un job în IT, chiar dacă nu ai experiență, contează să ai minime cunoștințe de HTML/CSS, să știi cum funcționează rețelele de socializare sau cum să identifici o problemă de trafic, folosind Google Analytics. Descoperă cum poți să fii mai pregătit pentru un job în domeniul IT.

Text: Mihaela Pascari

Abilități digitale de bază:

Comunicarea prin e-mail;

Crearea și gestionarea documentelor online;

Folosirea tool-urilor de colaborare bazate pe cloud, cum ar fi Google Drive, DropBox;

Partajarea ecranului în timpul unui apel video;

Utilizarea calendarelor online, pentru stabilirea deadline-urilor.

Cum deprinzi sau cum dezvolți abilitățile digitale:

Urmează cursuri online gratuite

Unele dintre cele mai bune resurse pe care le puteți folosi pentru a-ți dezvolta abilitățile digitale sunt cursurile IT, organizate în România de eJobs, prin proiectul Cursuri de IT by eJobs. Acestea sunt create printr-un proiect cofinanțat din Fondul Social European, parte a programului Operațional Capital Uman 2014-2020.



Ce trebuie să știi despre cursuri:

Cursurile sunt 100% gratuite, finanțate prin fonduri europene

Au loc de luni până vineri, între orele 17:00 / 17:30 și 20:00 / 20:30 (ora de începere se stabilește la prima oră de curs)

Te ajută să faci reconversia către un job în domeniul IT

Se întâmplă 100% online

Te învață o abilitate practică, căutată pe piața muncii

Cursurile gratuite în IT sunt disponibile prin:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa Prioritară 6 – Educație și competențe ID

proiect: POCU/726/6/12/135988

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Contactează-ne la 0729 699 505 sau [email protected]!

2. Folosește tehnologia pentru un hobby

Cel mai bun exercițiu pentru a deprinde abilități digitale este să analizezi ce ți-ar plăcea să creezi pentru tine. Poate îți dorești un site sau o aplicație. Din pasiune vei începe să testezi, să înveți cum să implementezi anumite feature-uri sau cum să le îmbunătățești și automat deprinzi și abilități digitale. În plus, vei strânge multe informații și vei avea nevoie să le organizezi într-un tool, precum Google Drive sau Dropbox.

3. Crește-ți prezența online

Un profil realizat în mod profesionist pe eJobs și pe Facebook, cu postări relevante pentru cariera pe care ți-o dorești, te va ajuta să stabilești mai ușor relații cu oamenii din companiile unde îți dorești să lucrezi și să fii informat despre oportunitățile de angajare.

4. Predă abilitățile digitale

O modalitate excelentă de a menține abilitățile digitale și de a obține o înțelegere mai profundă a ceea ce știi este să le transmiți și altora. Pentru a învăța cum să predai, poți folosi TechBoomers sau Common Sense Education, platforme cu lecții online care te ajută să fii un profesor bun.

Abilități digitale care îți oferă un plus când nu ai experiență

Există anumite competențe de bază fără de care nu poți să lucrezi, mai ales în domeniul IT. Și nu trebuie să obții vreo calificare, ci doar să citești, să ai curiozitatea de a încerca, de a testa și de a întreba.

Managementul rețelelor sociale

Principalele platforme de social media pe care este important să știi cum să le utilizezi sunt Facebook și LinkedIn. Postările tale pe aceste conturi, folosind de exemplu, anumite feature-uri pentru poze arată că îți ești mereu la zi cu noutățile. Mai mult decât atât poți să folosești tool-uri care-ți permit să programezi postări pentru toate conturile de rețele sociale (precum Hootsuite) sau tool-uri care-ți permit să creezi reguli pentru rețelele sociale atunci când sunt îndeplinite anumite condiții. De exemplu, poți face backup-uri ale postărilor în Dropbox după ce acestea sunt difuzate sau să repostezi automat. Când oferi astfel de exemple la interviu, îți crești considerabil șansele de a obține locul de muncă dorit, chiar dacă nu ai experiență. Angajatorii vor ști că ești dornic să înveți cum optimizezi activitatea.

Analiza traficului web

Este esențial să știi cine este publicul pentru care lucrezi, ce subiecte îl interesează, ce pagini accesează, cât timp dedică navigării pe site. Iar la interviu poți vorbi despre profilul utilizatorilor unui site, despre comportamentul acestora și despre deciziile pe care le-ai luat, de exemplu, pentru a îmbunătăți timpul petrecut pe site.

SEO

Este procesul prin care optimizezi conținutul web pentru motoarele de căutare (de obicei pentru Google Search), astfel încât acesta să apară în primele rezultate atunci când utilizatorii folosesc cuvintele cheie prezente. Și poți face exercițiul acesta cu site-ul personal. Să vezi dacă acesta apare în Google la o căutare după anumite cuvinte cheie pe care le-ai folosit.

Există câteva instrumente care te pot ajuta SEO și afli cât de bine optimizat este site-ul tău. De exemplu, SEMrush îți oferă o analiză a site-ului și a poziționării acestuia, precum și idei pentru a-i crește poziția. O altă opțiune este Moz.com. Are articole informative și tutoriale care-ți oferă o pregătire de bază în SEO.

Codare și programare: HTML/CSS și multe altele

Codarea și programarea nu mai sunt doar pentru programatori. Cunoștințele de bază te pot ajuta și în testare, astfel încât să comunici pe limbajul programatorilor. Chiar dacă nu ai cunoștințele necesare pentru a crea un site web de la zero, este posibil să fii în situația în care trebuie să editezi aspecte minore ale site-ului companiei sau să contribui la actualizări. Pe https://www.w3schools.com, poți învăța HTML și CSS din tutoriale video.

Editare video

Conținutul video va reprezenta 80% din traficul de pe Internet în viitorul apropiat. Și nu trebuie să fii video content creator sau social media specialist pentru a ști cum să-l creezi și cum funcționează acesta, ce feature-uri ai la îndemână. Poți exersa folosind contul de Youtube sau cel de TikTok. Angajatorii sunt atenți la conținutul din social media și apreciază dezvoltarea skill-urilor în crearea conținutului.

Prezentarea unui portofoliu al muncii tale

Este important să ai un site personal unde să-ți prezinți proiectele la care ai lucrat până acum sau să scrii despre ce ai învățat nou în domeniul IT ori despre ce ai testat. Poate fi o completare excelentă la CV-ul tău. Astfel angajatorii își pot da seama ce poți face pentru compania lor și își vor dori să te aibă în echipa lor.

