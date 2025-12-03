Antena Căutare
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) lansează platforma online de unde românii pot cumpăra bunuri la preț de chilipir

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat lansarea unei platforme online pentru vânzarea bunurilor confiscate. Românii le pot cumpăra direct, la preț de chilipir.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 03 Decembrie 2025, 16:35 | Actualizat Miercuri, 03 Decembrie 2025, 20:26
Află mai multe detalii despre anunțul făcut de ANAF | sursa foto: Profimedia/hepta

O veste foarte bună din partea reprezentanților Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a venit chiar zilele acestea, când s-a anunțat faptul că se lucrează la lansarea unei platforme online, prin care românii pot cumpăra la preț de chilipier diferite bunuri confiscate de agenții ANAF. Acest demers face parte dintr-o inițiativă de a demonstra transparența instituției și de a elimina percepția potrivit căreia bunurile s-ar valorifica în mod preferential. Descoperă mai multe detalii în rândurile de mai jos.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) lansează o platformă online de unde românii pot cumpăra bunuri la preț de chilipir. Află detalii

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat faptul că va lansa în curând o platformă unde românii vor putea cumpăra diferite bunuri confiscate, la preț de chilipir. Până acum, aceste bunuri se scoteau la licitație și percepția multora dintre români era aceea potrivit căreia obiectele sunt vândute preferențial.

ANAF dorește astfel să aducă un plus de transparență și chiar să faciliteze achizițiile.

Citește și: ANAF a intensificat verificările în cazul românilor care investesc la bursă. Nici casele de amanet nu scapă de controale

„Cu marfa pe care o confiscăm, avem acum un proiect în PNRR să proiectăm o platformă, îi spunem noi intern OLX-ul ANAF-ului, pentru că vrem să transparentizăm tot acest proces şi marfa pe care o confiscăm, legislaţia aici ne obligă să avem o întâlnire cu celelalte instituţii al statului să vedem înainte de toate dacă marfa poate fi pusă în consum, pentru că vorbim de o marfă la negru, care de cele mai multe ori nu respectă condiţiile de calitate şi atunci, când o confiscăm, primul lucru pe care îl facem, ne întâlnim cu colegii de la ANPC şi celelalte instituţii de protecţie a consumatorului, pentru a verifica dacă marfa confiscată îndeplineşte condiţiile de a fi pusă în consum. După aceea, lucrăm la această platformă unde să transparentizăm tot ce vindem, mai precis, orice confiscăm, să punem în această platformă, astfel încât orice român să aibă acces la cumpărarea lor, să cadă şi mitul ăsta că la ANAF se vând, pe sub mână, anumite produse. Vom transparentiza absolut tot în această zonă a vânzării bunurilor pe care noi le confisăm”, a anunţat şeful ANAF, la antena3.ro.

Citește și: ANAF ia în vizor sălile de evenimente! Oamenii legii vor să știe câți participanți sunt la nunți, botezuri, majorate și nu numai

În plus, Adrian Nicuşor Nica a mai precizat faptul că ANAF a avut recent o amplă acțiune într-unul dintre marile complexe angros din țară, în cadrul căreia s-au verificat 1100 de depozite.

„Avem acţiuni cu structurile Antifraudă, în această zonă. Am publicat unele dintre ele. Am avut o acţiune pe platforme. Urmarea acestei acţiuni, am confiscat marfă şi bani de peste 40 de milioane. O altă acţiune pe care a întreprins-o colegii noştri şi vizează tipul ăsta de site-uri, fiecare român astăzi are un smartphone sau acces la o reţea de socializare, de acolo i se face un profil, primeşte pe telefon o anumită poză cu hobby-ul sau cu lucrurile care îi plac şi în momentul în care comandă, în spate, de la fiecare comandă, este alt site. Am avut aici o acţiune pe care colegii mei de la Antifraudă au confiscat undeva la 11 milioane”, a spus preşedintele ANAF, potrivit news.ro.

colaj foto cu sigla anaf si o femeie care foloseste laptop pentru cumparaturi online

Acesta a explicat faptul că modul de lucru şi de acţiune al acestor site-uri este unul care reprezintă o adevărată provocare pentru ANAF, fiindcp este dificil să se identifice care este persoana juridică din spate.





