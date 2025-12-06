Gabi Tamaș și Serghei Mizil se întrec în șprițuri de iarnă cu fanii lor. Când are loc evenimentul atât de cerut de susținători

Gabi Tamaș și Serghei Mizil, unii dintre cei mai îndrăgiți concurenți de la Asia Express 2025, au pregătit o surpriză inedită pentru fanii adevărați. Unde pot petrece clipe de neuitat împreună și ce au spus cei doi despre evenimentul mult așteptat.

Gabi Tamaș și Serghei Mizil au legat o prietenie extrem de frumoasă la Asia Express chiar dacă nu au făcut parte din aceeași echipă, motiv pentru care continuă să petreacă timp împreună exact așa cum le place lor.

Cei doi au pus la cale un plan prin care să le îndeplinească una dintre cele mai mari dorințe ale fanilor lor, anunțând oficial că vor lansa un eveniment inedit prin care toată lumea să se simtă bine alături de ei, degustând unele dintre cele mai rafinate și cunoscute băuturi.

Gabi Tamaș și Serghei Mizil se întrec în șprițuri de iarnă cu fanii lor. Când are loc evenimentul cerut intens de susținătorii lor

Pe 13 decembrie 2025, Gabi Tamaș și Serghei Mizil îi invită pe toți cei care vor să bea alături de ei la un eveniment pe care mulți fani l-au solicitat de-a lungul timpului.

Este vorba despre „Hai să ne întâlnim sâmbătă seara”, proiectul care a luat naștere din dorința fanilor de a-i cunoaște mai bine pe cei doi în cadrul unui șpriț, mai ales după ce în marea aventură de pe Drumul Eroilor au făcut parte din aceeași echipă pentru o seară, demonstrând că au foarte multe lucruri în comun.

În cadrul evenimentului, cei care vor participa vor avea partea și de un concert susținut de formația Azur, dar și de un spectacol oferit de Taraful Uncheșilor.

„Multă vreme oamenii, pe de o parte mă judecau pentru obiceiurile mele, pe de altă parte își doreau să petreacă timp cu mine. După ce m-au cunoscut mai bine în Asia Express, văd că sunt tot mai mulți cei care vor să ne distrăm împreună. Așa că m-am gândit să creez un context pentru toată povestea asta. Așa am ajuns la acest șpriț de iarnă și la întrebarea: vreți să ne vedem sâmbătă seara? Ne propunem să fie o seară ca la carte, una de care fiecare dintre cei prezenți să își aducă aminte mult timp”, a declarat Gabi Tamaș, potrivit Libertatea.

„De când am live-uri pe toate platformele astea, YouTube, TikTok, îmi scriu oamenii întruna că vor să bea cu mine. Pe unde mă duc, prin mall-uri, restaurante, mă oprește multă lume și mă întreabă același lucru. Dacă beau cu fiecare în parte, înseamnă că numai asta trebuie să fac și nici să-i refuz nu-mi place. Așa am ajuns la ideea că mai bine beau cu toți odată. M-am tot gândit, dar n-am pus-o în practică până când n-a venit Gabi să zică: «Hai»!

Gabi Tamaș e combatant ca mine la subiectul ăsta și n-aș fi văzut pe cineva mai bun să facem treaba asta împreună. M-am apropiat mult de el la Asia Express 2025 și mă bucur să fiu cu el și cu alții ca noi, să ne bucurăm de viață. Șprițul e mai mult decât ceva ce bei. E poftă de viață, e bucuria de-a fi cu ai tăi, iar șprițarii ca noi înțeleg treaba asta. Cei care vin să se aștepte la haleală bună, vin și mai bun marca Serghei și Tamaș, multă caterincă și chef ca pe vremuri, cu Azur și Taraful Uncheșilor.

Ce-mi doresc eu nu e să fie doar o băută, ci să facem o brigadă de consumatori cu care să ne vedem o dată la ceva vreme. Până la urmă, în timpurile astea, e important să ai un motiv pentru care să te întâlnești cu oamenii, iar eu zic că, dacă e ceva ce știm sigur, e cum să petrecem” a declarat și Serghei Mizil.

Toate detaliile legate de eveniment sunt disponibile în descrierea videoclipului de mai jos:

