Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Gabi Tamaș și Serghei Mizil se întrec în șprițuri de iarnă cu fanii lor. Când are loc evenimentul atât de cerut de susținători

Gabi Tamaș și Serghei Mizil se întrec în șprițuri de iarnă cu fanii lor. Când are loc evenimentul atât de cerut de susținători

Gabi Tamaș și Serghei Mizil, unii dintre cei mai îndrăgiți concurenți de la Asia Express 2025, au pregătit o surpriză inedită pentru fanii adevărați. Unde pot petrece clipe de neuitat împreună și ce au spus cei doi despre evenimentul mult așteptat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 06 Decembrie 2025, 17:40 | Actualizat Joi, 04 Decembrie 2025, 15:30
Galerie
Gabi Tamaș și Serghei Mizil se întrec în șprițuri de iarnă cu fanii lor | Antena 1

Gabi Tamaș și Serghei Mizil au legat o prietenie extrem de frumoasă la Asia Express chiar dacă nu au făcut parte din aceeași echipă, motiv pentru care continuă să petreacă timp împreună exact așa cum le place lor.

Cei doi au pus la cale un plan prin care să le îndeplinească una dintre cele mai mari dorințe ale fanilor lor, anunțând oficial că vor lansa un eveniment inedit prin care toată lumea să se simtă bine alături de ei, degustând unele dintre cele mai rafinate și cunoscute băuturi.

Citește și: Ce vedetă ar trimite Gabi Tamaș la Asia Express. Motivul pentru care nu a mers alături de soția lui

Gabi Tamaș și Serghei Mizil se întrec în șprițuri de iarnă cu fanii lor. Când are loc evenimentul cerut intens de susținătorii lor

Articolul continuă după reclamă

Pe 13 decembrie 2025, Gabi Tamaș și Serghei Mizil îi invită pe toți cei care vor să bea alături de ei la un eveniment pe care mulți fani l-au solicitat de-a lungul timpului.

Este vorba despre „Hai să ne întâlnim sâmbătă seara”, proiectul care a luat naștere din dorința fanilor de a-i cunoaște mai bine pe cei doi în cadrul unui șpriț, mai ales după ce în marea aventură de pe Drumul Eroilor au făcut parte din aceeași echipă pentru o seară, demonstrând că au foarte multe lucruri în comun.

În cadrul evenimentului, cei care vor participa vor avea partea și de un concert susținut de formația Azur, dar și de un spectacol oferit de Taraful Uncheșilor.

„Multă vreme oamenii, pe de o parte mă judecau pentru obiceiurile mele, pe de altă parte își doreau să petreacă timp cu mine. După ce m-au cunoscut mai bine în Asia Express, văd că sunt tot mai mulți cei care vor să ne distrăm împreună. Așa că m-am gândit să creez un context pentru toată povestea asta. Așa am ajuns la acest șpriț de iarnă și la întrebarea: vreți să ne vedem sâmbătă seara? Ne propunem să fie o seară ca la carte, una de care fiecare dintre cei prezenți să își aducă aminte mult timp”, a declarat Gabi Tamaș, potrivit Libertatea.

Citește și: Imagini rare cu Serghei Mizil din tinerețe. Concurentul de la „Asia Express” 2025 arăta complet diferit!

„De când am live-uri pe toate platformele astea, YouTube, TikTok, îmi scriu oamenii întruna că vor să bea cu mine. Pe unde mă duc, prin mall-uri, restaurante, mă oprește multă lume și mă întreabă același lucru. Dacă beau cu fiecare în parte, înseamnă că numai asta trebuie să fac și nici să-i refuz nu-mi place. Așa am ajuns la ideea că mai bine beau cu toți odată. M-am tot gândit, dar n-am pus-o în practică până când n-a venit Gabi să zică: «Hai»!

Gabi Tamaș e combatant ca mine la subiectul ăsta și n-aș fi văzut pe cineva mai bun să facem treaba asta împreună. M-am apropiat mult de el la Asia Express 2025 și mă bucur să fiu cu el și cu alții ca noi, să ne bucurăm de viață. Șprițul e mai mult decât ceva ce bei. E poftă de viață, e bucuria de-a fi cu ai tăi, iar șprițarii ca noi înțeleg treaba asta. Cei care vin să se aștepte la haleală bună, vin și mai bun marca Serghei și Tamaș, multă caterincă și chef ca pe vremuri, cu Azur și Taraful Uncheșilor.

Ce-mi doresc eu nu e să fie doar o băută, ci să facem o brigadă de consumatori cu care să ne vedem o dată la ceva vreme. Până la urmă, în timpurile astea, e important să ai un motiv pentru care să te întâlnești cu oamenii, iar eu zic că, dacă e ceva ce știm sigur, e cum să petrecem” a declarat și Serghei Mizil.

Toate detaliile legate de eveniment sunt disponibile în descrierea videoclipului de mai jos:

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Gabi Tamaș și Serghei Mizil în Asia Express
+8
Mai multe fotografii

Citește și: Interviu Gabi Tamaș. Câștigătorul Asia Express, declarații în exclusivitate despre cel mai dur reality show: „Fără el nu cred...”

Cum arată casa în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Imagini spectaculoase din vila de lux în care s-au mutat...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro A făcut infarct şi a murit pe marginea drumului când şi-a văzut soţia ucisă, între fiarele maşinii, în Spania A făcut infarct şi a murit pe marginea drumului când şi-a văzut soţia ucisă, între fiarele maşinii, în Spania
Antena 3 Un candidat la Primăria București a lucrat la Securitate, transmite CNSAS. În ce condiții poate fi exclus din cursa electorală Un candidat la Primăria București a lucrat la Securitate, transmite CNSAS. În ce condiții poate fi exclus din cursa electorală
SpyNews Cum s-a filmat Adrian Corduneanu, la câteva zile după ce s-a predat poliției: "Frățiorul meu..." Cum s-a filmat Adrian Corduneanu, la câteva zile după ce s-a predat poliției: "Frățiorul meu..."

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil.
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cum arată casa în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Imagini spectaculoase din vila de lux în care s-au mutat
Cum arată casa în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Imagini spectaculoase din vila de lux în care s-au mutat
În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul
În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul Catine.ro
Mihai Bendeac a făcut anunțul! Când apare filmul „Băieți de oraș”. Premiera are loc mai repede decât se așteptau fanii
Mihai Bendeac a făcut anunțul! Când apare filmul „Băieți de oraș”. Premiera are loc mai repede decât se...
Hande Erçel apare pe coperta revistei Vogue Arabia la final de an. Actrița este de nerecunoscut
Hande Erçel apare pe coperta revistei Vogue Arabia la final de an. Actrița este de nerecunoscut Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Tânăra căutată de 11 zile în Italia, găsită la românul care o văzuse ultima dată. Sute de oameni s-au adunat în fața casei lui Dragoș
Tânăra căutată de 11 zile în Italia, găsită la românul care o văzuse ultima dată. Sute de oameni s-au... Libertatea.ro
O țară europeană cunoscută pentru femeile sale frumoase se confruntă cu o penurie de bărbați. La ce soluție recurg
O țară europeană cunoscută pentru femeile sale frumoase se confruntă cu o penurie de bărbați. La ce soluție... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
Cum s-a filmat Adrian Corduneanu, la câteva zile după ce s-a predat poliției:
Cum s-a filmat Adrian Corduneanu, la câteva zile după ce s-a predat poliției: "Frățiorul meu..." Spynews.ro
Vedeta a întors toate privirile! Andreea Marin, într-o rochie mulată și decolteul generos! – GALERIE FOTO
Vedeta a întors toate privirile! Andreea Marin, într-o rochie mulată și decolteul generos! – GALERIE FOTO BZI
Simona Halep a aruncat internetul în aer cu oferta de Revelion 2026! Românii nu au iertat-o!
Simona Halep a aruncat internetul în aer cu oferta de Revelion 2026! Românii nu au iertat-o! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brăduți din foietaj cu scorțișoară și cacao. Desert rapid, festiv și spectaculos
Brăduți din foietaj cu scorțișoară și cacao. Desert rapid, festiv și spectaculos HelloTaste.ro
Cea mai tânără miliardară din lume are 29 de ani. A avut o idee care a îmbogățit-o rapid
Cea mai tânără miliardară din lume are 29 de ani. A avut o idee care a îmbogățit-o rapid Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 3 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Acuzație gravă: comună inundată de Apele Române. Dezastru la Mogoșani, ignorat de autorități
Acuzație gravă: comună inundată de Apele Române. Dezastru la Mogoșani, ignorat de autorități Jurnalul
97% dintre muncile casnice sunt făcute de femei, iar salariile lor sunt cu 500 lei mai mici
97% dintre muncile casnice sunt făcute de femei, iar salariile lor sunt cu 500 lei mai mici Kudika
Cum votezi în București cu noul buletin electronic fără adresă de domiciliu. Precizările autorităților
Cum votezi în București cu noul buletin electronic fără adresă de domiciliu. Precizările autorităților Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Imaginile dezastrului după golirea barajelor de pe Argeș. Ferme și adăposturi, înghițite de ape în câteva ore
Imaginile dezastrului după golirea barajelor de pe Argeș. Ferme și adăposturi, înghițite de ape în câteva ore Observator
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni UseIT
Prăjitură cu mac și cremă de vanilie, aromată, catifelată și perfectă pentru sărbători
Prăjitură cu mac și cremă de vanilie, aromată, catifelată și perfectă pentru sărbători Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x