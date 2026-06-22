Evaluarea Națională 2026: Subiect și barem la limba și literatura română. Surpriză la subiectul 2. Ce cerințe au primit elevii

Află ce subiect au primit elevii la Evaluarea Națională 2026, la proba la Limba și literatura română. Vezi baremul și alte informații importante.

Descoperă ce subiecte au picat la examenul de la Evaluarea Națională 2026, proba de Limba și literatura Română și ce cerință au primit elevii la Subiectul II | hepta

Luni, 22 iunie 2026, este o zi plină de emoții pentru absolvenții de clasa a VIII-a, căci elevii au susținut astăzi proba la Limba și literatura română, prima din cadrul Evaluării Naționale 2026.

Descoperă ce subiecte s-au dat la Evaluarea Națională 2026 și care sunt baremele. Află ce cerințe au primit elevii și ce a picat la Subiectul 2.

Evaluarea Națională 2026: unde se afișează subiectele și baremele pentru proba de limba și literatura română

Luni, 22 iunie 2026, elevii care au absolvit clasa a VIII-a au susținut prima probă din cadrul examenului de Evaluare Națională, cel care va „dicta” admiterea la liceu a elevilor în funcție de notele obținute.

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Ca în fiecare an, subiectele sunt realizate de specialiști ai Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație și sunt adaptate modelului de evaluare tip PISA.

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După probă, subiectul și baremul de corectare pentru limba și literatura română vor fi publicate și pe site-ul subiecte.edu.ro. Baremele vor fi publicate după ora 14:00.

Evaluarea Națională 2026: Ce a picat la Subiectul 1 și la Subiectul 2 la Limba și literatura română

La Evaluarea Națională 2026, accesul elevilor în centrele de examen a fost permis în intervalul orar 8:00 - 8:30, doar pe baza unui act de identitate. Proba la Limba și literatura română a început la ora 9:00, când elevii au primit broşura cu subiectele şi hârtie ştampilată pentru ciorne (acolo unde este cazul, au putut fi solicitate şi pagini suplimentare).

Durata de rezolvare a subiectelor din cadrul fiecărei probe scrise este de 120 de minute (adică două ore), calculate după completarea casetei de identificare (datele introduse de elevi vor fi verificate de asistenţii din sălile de examen).

Subiectele și baremele de corectare sunt publicate în aceeași zi, după încheierea probei, pe platforma Ministerului Educației și Cercetării (MEC) și vor fi disponibile și pe Edupedu.ro.

Anul acesta, potrivit unor surse neoficiale, elevii au avut de rezolvat la Subiectul al II-lea rezumatul unui text.

La Subiectul I B, elevii au primit cerințe legate de mijloace de îmbogățire a vocabularului, frază, părți de vorbire și părți de propoziție.

La Subiectul 1 A, elevii au fost nevoiți să demonstreze că pot rezolva cerințe ce țin de înțelegerea unui text.

Următoarea probă de la Evalurea Națională, proba de Matemaatică, se va desfășura pe 24 iunie 2026. Pe 26 iunie, acolo unde este cazul, elevii vor susține proba la Limba și literatura maternă.

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 1 iulie 2026, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, elevii vor putea vizualiza lucrările scrise și vor putea depune contestații, urmând ca pe 8 iulie 2026 să fie afișate rezultatele finale.