Calendarul de la Evaluarea Națională 2026. Când încep probele

Pentru elevii de clasa a VIII-a, ziua de vineri, 12 iunie 2026, a marcat un moment important: finalul cursurilor de gimnaziu. După ani de teme, teste, emoții și pregătiri, absolvenții au intrat oficial în perioada dedicată examenelor, urmând ca Evaluarea Națională 2026 să înceapă.

Elevii de clasa a VIII-a au încheiat cursurile pe 12 iunie 2026. Vezi calendarul complet pentru Evaluarea Națională 2026 și admiterea la liceu | Shutterstock

Potrivit Edupedu.ro, înscrierea la Evaluarea Națională 2026 s-a desfășurat în perioada 10-12 iunie, iar procedura este realizată automat de secretariatele școlilor. Pentru ceilalți elevi, care nu sunt în ani terminali, vacanța de vară începe pe 19 iunie 2026.

Elevii de clasa a VIII-a intră în linie dreaptă pentru Evaluarea Națională 2026

După încheierea cursurilor, absolvenții de gimnaziu mai au la dispoziție câteva zile pentru recapitulări și pregătire înaintea primului examen important din parcursul lor școlar. Evaluarea Națională 2026 este programată în perioada 22-26 iunie.

Prima probă scrisă va fi cea la Limba și literatura română, pe 22 iunie 2026. Două zile mai târziu, pe 24 iunie, elevii vor susține proba la Matematică, iar pe 26 iunie este programată proba la Limba și literatura maternă, pentru elevii care aparțin minorităților naționale.

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Pentru mulți copii, această perioadă vine cu emoții mari, dar și cu speranța că rezultatele obținute le vor deschide drumul către liceul dorit.

Notele de la Evaluarea Națională sunt esențiale pentru admiterea la liceu, iar repartizarea computerizată va avea loc în luna iulie.

Calendar Evaluare Națională 2026

Conform calendarului oficial, înscrierea candidaților la Evaluarea Națională 2026 a avut loc între 10 și 12 iunie. Tot pe 12 iunie s-au încheiat cursurile pentru elevii de clasa a VIII-a.

Probele scrise sunt programate astfel: pe 22 iunie are loc examenul la Limba și literatura română, pe 24 iunie este proba la Matematică, iar pe 26 iunie se susține proba la Limba și literatura maternă.

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 1 iulie 2026, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, elevii vor putea vizualiza lucrările scrise și vor putea depune contestații.

Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor continuă și în zilele de 2 și 3 iulie. Contestațiile vor fi soluționate în perioada 4-7 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 8 iulie 2026.

Ce urmează după Evaluarea Națională 2026

După afișarea rezultatelor finale, elevii vor intra în etapa admiterii la liceu. Pe 9 iulie 2026 va fi anunțată ierarhia la nivel județean a absolvenților de clasa a VIII-a, în funcție de media obținută la Evaluarea Națională.

Între 13 și 20 iulie 2026, elevii vor completa fișele de opțiuni pentru liceu, în format electronic, cu sprijinul diriginților și al părinților. Este o etapă foarte importantă, pentru că ordinea opțiunilor poate influența repartizarea finală.

Prima repartizare computerizată este programată pe 22 iulie 2026. Ulterior, între 23 și 28 iulie, elevii vor trebui să depună dosarele de înscriere la liceele unde au fost repartizați.

Pentru candidații care nu prind loc în prima etapă, nu își depun dosarele la timp sau provin din serii anterioare, a doua etapă de repartizare computerizată va începe pe 31 iulie 2026.

Un final de gimnaziu cu emoții pentru elevi și părinți

Finalul clasei a VIII-a este, pentru mulți copii, una dintre cele mai intense perioade de până acum. Pe lângă despărțirea de colegi, profesori și școala în care au crescut, elevii se pregătesc pentru primul examen cu miză importantă.

Pentru părinți, urmează câteva săptămâni în care răbdarea, susținerea și calmul pot conta la fel de mult ca orele de recapitulare. Evaluarea Națională 2026 este un pas important, dar nu trebuie privită ca un capăt de drum, ci ca începutul unei noi etape: liceul.