Răsturnare de situație după repartizarea la liceu. Cine poate cere transferul și ce șanse are

Se poate schimba liceul după repartizarea computerizată? Află când poate fi solicitat transferul, ce condiții trebuie îndeplinite și cine aprobă cererea, potrivit regulamentului Ministerului Educației.

Se poate schimba liceul după repartizarea computerizată? Află când poate fi solicitat transferul, ce condiții trebuie îndeplinite și cine aprobă cererea, potrivit regulamentului Ministerului Educației. | Shutterstock

Publicarea rezultatelor repartizării computerizate la liceu a adus bucurie pentru mulți absolvenți de clasa a VIII-a, însă nu toți elevii au fost mulțumiți de unitatea de învățământ în care au fost admiși. Cei care nu au obținut un loc la liceul dorit iau în calcul posibilitatea unui transfer, însă acesta nu poate fi realizat imediat după repartizare și nici doar la solicitarea elevului sau a părinților.

Răsturnare de situație după repartizarea la liceu

Ministerul Educației și Cercetării a publicat deja rezultatele repartizării computerizate. Din cei 119.610 absolvenți ai clasei a VIII-a care au completat fișa de opțiuni, 119.484 au fost repartizați la un liceu, iar 74.093 au obținut un loc la prima opțiune exprimată, potrivit datelor oficiale, citate de Digi24.

Schimbarea liceului este posibilă după admitere, însă doar în condițiile prevăzute de Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP). Transferul poate fi aprobat doar în anumite perioade ale anului școlar și numai dacă sunt îndeplinite criteriile stabilite de regulament.

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Ce trebuie să facă elevii după afișarea rezultatelor

Primul pas este confirmarea locului obținut prin depunerea dosarului de înscriere la liceul la care elevul a fost repartizat. Înscrierea trebuie realizată în perioada stabilită de Ministerul Educației, iar această etapă este obligatorie pentru finalizarea procesului de admitere.

Abia după încheierea înscrierilor poate fi analizată o eventuală cerere de transfer. Aceasta nu este aprobată automat, ci doar dacă sunt respectate prevederile ROFUIP și dacă există locuri disponibile la unitatea de învățământ în care elevul dorește să se transfere.

În ce condiții poate fi aprobat transferul

Potrivit regulamentului, transferurile elevilor se efectuează, de regulă, în timpul vacanțelor școlare. În situații excepționale, acestea pot fi aprobate și în timpul anului școlar, însă doar cu acordul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ implicate și cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.

În plus, elevul trebuie să îndeplinească cerințele impuse de liceul la care solicită transferul, iar în anumite cazuri poate fi necesară susținerea unor examene de diferență pentru disciplinele care nu au fost studiate la aceeași clasă sau specializare.

Părinții și elevii trebuie să știe că simpla nemulțumire față de liceul în care au fost repartizați nu reprezintă un motiv suficient pentru aprobarea transferului. Fiecare solicitare este analizată individual, în funcție de locurile disponibile, media elevului și prevederile regulamentului în vigoare.