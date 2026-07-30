Admiterea la liceu din 2027 aduce reguli noi pentru elevii care vor să intre la colegiile naționale. Află cine poate susține concursul de admitere și cum se vor ocupa locurile disponibile.

Se schimbă admiterea la liceu în 2027. Regulile noi care îi vizează pe elevii ce vor la colegiile naționale | Hepta

Elevii care intră în această toamnă în clasa a VIII-a vor fi prima generație pentru care se vor aplica noile reguli privind admiterea la liceu. Începând cu sesiunea din vara anului 2027, colegiile naționale vor putea organiza, opțional, un concurs propriu de admitere pentru ocuparea a cel mult 50% din locurile aprobate prin planul de școlarizare.

Se schimbă admiterea la liceu în 2027

Astfel, elevii care își doresc să studieze la anumite colegii naționale ar putea susține, pe lângă Evaluarea Națională, o probă suplimentară de selecție. Restul locurilor disponibile vor continua să fie ocupate prin repartizarea computerizată, pe baza mediilor obținute la Evaluarea Națională.

Noile prevederi îi vizează pe elevii care au intrat în clasa a V-a în anul școlar 2023-2024 și care vor susține admiterea la liceu în vara anului 2027. Aceștia vor fi primii care vor avea posibilitatea de a participa la concursurile organizate de colegiile naționale care aleg să aplice noul sistem.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Rezultate admitere liceu 2026. Când se depun dosarele și de ce acte au nevoie elevii repartizați

Toți absolvenții clasei a VIII-a vor susține în continuare Evaluarea Națională, aceasta rămânând obligatorie pentru toți candidații. Cu toate acestea, noua procedură nu se aplică tuturor liceelor și nici tuturor elevilor. Organizarea concursului de admitere este opțională și poate fi decisă doar de colegiile naționale care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. În același timp, participarea elevilor la acest concurs este, de asemenea, opțională.

Cine poate participa la concursul de admitere

Potrivit noilor reguli, la concursul organizat de colegiile naționale se pot înscrie doar absolvenții clasei a VIII-a care au obținut minimum nota 5 la fiecare dintre probele Evaluării Naționale.

Concursul va cuprinde două probe, stabilite de fiecare colegiu în funcție de profilul sau specializarea pentru care organizează admiterea. Disciplinele la care vor fi susținute probele vor fi alese de unitatea de învățământ, însă subiectele vor fi standardizate și unice la nivel național. Acestea vor fi elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, pentru a asigura un nivel unitar de dificultate și o evaluare echitabilă a tuturor candidaților.

Rezultatele obținute la concurs vor fi folosite pentru ocuparea a cel mult 50% dintre locurile disponibile în cadrul colegiului respectiv. Cealaltă jumătate a locurilor va fi ocupată prin repartizarea computerizată, conform procedurii actuale.

Ce urmăresc autoritățile

Prin introducerea acestui sistem, autoritățile își propun să ofere colegiilor naționale posibilitatea de a selecta o parte dintre elevi pe baza unor criterii suplimentare, adaptate profilului educațional al fiecărei unități de învățământ.

În același timp, repartizarea computerizată rămâne în vigoare pentru jumătate dintre locuri, astfel încât elevii care nu participă la concurs sau care nu sunt admiși în această etapă să își poată continua parcursul normal de admitere la liceu.

Ministerul Educației urmează să stabilească, prin metodologiile de aplicare, calendarul exact al concursurilor, modul de desfășurare a probelor și criteriile de departajare în cazul mediilor egale. Până atunci, elevii care vor susține admiterea în 2027 și părinții lor sunt sfătuiți să urmărească informațiile oficiale și deciziile fiecărui colegiu național privind organizarea concursului.