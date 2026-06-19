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Evaluarea Națională 2026, subiecte posibile la Limba și Literatura Română. Ce se știe despre Subiectul II

Descoperă ce subiecte ar putea să pice la Evaluarea Națională 2026, la proba de Limba și Literatura Română. Informații importante pentru elevi.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 19 Iunie 2026, 19:00 | Actualizat Vineri, 19 Iunie 2026, 19:45
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Descoperă ce subiecte ar putea pica la Subiectul II de la Evaluarea Națională 2026, proba de Limba și literatura Română | hepta
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Se apropie Evaluarea Națională 2026 și elevii care au absolvit clasa a VIII-a se întreabă care sunt subiectele ce vor pica la proba de Limba și literatura română, la Subiectul II.

Descoperă în rândurile de mai jos ce ar putea să pice la ultimul subiect de la examen.

Evaluarea Națională 2026, subiecte posibile la Limba și Literatura Română. Ce se știe despre Subiectul II

Absolvenții clasei a VIII-a vor susține luni, 22 iunie 2026, proba la Limba și Literatura Română din cadrul examenului de Limba și literatura Română. La doar două zile distanță, adică pe 24 iunie 2026, elevii vor susține proba la Matematică. În plus, absolvenții care aparțin unor minorități vor susține proba la Limba și literatura maternă pe 26 iunie 2026.

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Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 1 iulie 2026, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, elevii vor putea vizualiza lucrările scrise și vor putea depune contestații.

Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor continuă și în zilele de 2 și 3 iulie. Contestațiile vor fi soluționate în perioada 4-7 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 8 iulie 2026.

Este o perioadă extrem de stresantă pentru elevi, căci de notele obținute la Evaluarea Națională 2026 va depinde liceul în care va fi repartizat fiecare absolvent de ciclu gimnazial.

Cu doar câteva zile înainte de examen, numeroși elevi petrec mult timp pe internet, pe TikTok, Instagram, Facebook sau alte rețele sociale, încercând să găsească tot felul de „ponturi” despre ce ar putea să pice la Subiectul II de la Evaluarea Națională 2026, proba la Limba și literatura română.

Vă prezentăm în rândurile de mai jos care subiectele posibile pentru Subiectul II de la Evaluarea Națională 2026, proba la Limba și literatura română:

colaj foto cu profesor si elevi sustinand un examen
  • Rezumatul
  • Caracterizarea unui personaj
  • Mesajul unui text liric
  • Mesajul unui text epic
  • Mesajul unui text dramatic
  • Jurnalul
  • Scrisoarea
  • Emailul
  • Textul argumentativ/de opinie
  • O narațiune cu cerințe impuse (de exemplu: elevii ar putea să fie nevoiți să scrie despre un anumit subiect, să introducă anumite tipare textuale într-o compunere sau să continue compunerea după un început sau un final deja dat).
  • Un text descriptiv
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