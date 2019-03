A ajuns să fie violat aproape zilnic de un pedofil, după ce a furat câțiva biscuiți, de foame! „Nu m-a ajutat nimeni”

Un adolescent a fost bătut și violat „aproape zilnic” de un pedofil angajat la un centru de detenție pentru tineri la care a ajuns după ce a furat câțiva biscuiți.

Ray Poar avea 17 ani când a fost violat la centrul de detenție Medomsley din comitatul englez Durham.

La un moment dat, după ce a intrat în centrul de detenție, el a fost izbit de un perete, amenințat cu moartea și violat de un angajat al acestui centru.

„M-a tot strâns de gât până când am leșinat. Când mi-am revenit, el mă viola. Din acel moment, m-a violat aproape în fiecare zi, cât timp am fost acolo. Mi-a spus că fie fac ce vrea el, fie mă omoară, fără ca cineva să afle vreodată că am fost ucis”, a mai povestit el.

Ray Poar a mai spus că nu l-a ajutat nimeni să scape de pedofil și că ofițerii se purtau urât cu tinerii deținuți.

Ray Poar este unul dintre cele peste 1.600 de victime care au povestit de-a lungul timpului că au suferit abuzurri la acest centru de detenție. În prezent, el are 57 de ani, dar traumele suferite în acel centru de detenție l-au însoțit tot timpul.

Din cauza acelor abuzuri, spune el, a ajuns să sufere un atac cerebral și un infarct miocardic, în ultimii cinci ani, ajungând să fie inapt pentru muncă.

El a povestit că starea lui s-a agravat după ce a devenit tată și că a fost pe punctul de a se sinucide, deoarece credea că este înconjurat de pedofili. Însă, spune el, soția lui l-a salvat.

Centrul de Detenție Medomsley a fost construit pentru infractori cu vârste cuprinse între 17 și 21 de ani, cu scopul de a-i ține departe de influența nefastă a altor infractori adulți. Tinerii petreceau între șase și opt săptămâni în acest centru, înainte de a fi eliberați.

Mai mulți tineri care au fost deținuți la Medomsley au declarat, de-a lungul timpului, că au fost abuzați de diferiți angajați ai centrului, mai ales în anii 1970 și 1980.