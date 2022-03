Ce mesaj a transmis fiul lui Ozzy Osbourne, Jack Osbourne, despre România, după ce a fost voluntar la granița româno-ucraineană

Fiul lui Ozzy Osbourne a publicat pe contul său de Instagram mai multe imagini realizate în cadrul programului de voluntariat pe care l-a efectuat la granița dintre România și Ucraina. Jack Osbourne a mărturisit că a simțit nevoia să participe fizic la ajutorul ucrainenilor, nu doar să transmită mesaje de regret față de război.

Jack Osbourne a precizat că a oferit ajutor medical copiilor veniți din Ucraina.

Jack Osbourne a fost voluntar la granița dintre Ucraina și România

„Am ezitat foarte mult să postez asta pentru că nu am făcut asta pentru atenție și m-am săturat să văd oameni făcând fapte bune doar ca să poată posta despre asta. Am făcut asta pentru că m-am simțit obligat să ajut și să postez o imagine cu un steag sau orice altceva pur și simplu nu mi se pare suficient. Săptămâna trecută m-am întors dintr-o călătorie incredibil de profundă la granița dintre România și Ucraina. M-am oferit voluntar într-o organizație. Am fost însărcinați să oferim ajutor medical orfanilor cu nevoi speciale care erau evacuați din Ucraina cu ajutorul unui alt ONG. Deși cât am fost acolo nu am putut scoate copiii afară, ONG-urile au început să-i evacueze acum, din fericire.

Fiul lui Ozzy Osbourne, în vârstă de 36 de ani, și-a spus o opinie referitoare la România:

„În timp ce lucram de-a lungul graniței, am văzut valuri și valuri de refugiați, în principal femei și copii, care părăseau țara lor în speranța de a-și găsi siguranța. Frica și incertitudinea au fost cele mai frecvente sentimente pe care le-am depistat. Granița României era organizată și plină de resurse”, a mai spus fiul artistului de heavy metal.

De altfel, românii care ajută refugiați din Ucraina, primesc de la stat un decont.

Războiul dintre Rusia și Ucraina a început în zorii zilei de 24 februarie, iar imagini tulburătoare au fost surprinse încă din primele ore ale războiului.

Occidentul a intensificat în ultimele zile furnizarea de arme către Ucraina, pentru a ajuta țara să se apere împotriva invaziei Rusiei, iar răspunsul Kremlinului nu a întârziat să apară.

Kremlinul a acuzat pe 28 februarie Uniunea Europeană de comportament ostil faţă de Rusia, şi a specificat că furnizarea de arme către Ucraina a fost „periculoasă şi destabilizatoare”.

