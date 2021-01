”Fata din flori a lui Vladimir Putin”, imagini extravagante online. Cum arată Elizaveta, presupusa fiică a conducătorului Rusiei

Se pare că Krivonogikh ar fi primit acțiuni importante, inclusiv o parte majoritară în Igora Ski Resort, una dintre stațiunile preferate ale lui Putin, plus acțiuni majoritare în Centrul Leningrad.

Krivonogikh l-ar fi acompaniat pe Putin în călătoriile sale în anii 1990, și acum are o avere de aproape 10 milioane de dolari în bancă.

Pagina de Instagram a fiicei sale, Luiza, a fost descoperită de Alexei Navalnîi, potrivit The Sun, și prezintă gusturile luxoase ale tinerei.

Dincolo de numeroasele haine de firmă pe care le poartă în imagini, Luiza a fost surprinsă și când consuma șampanie și cocktailuri, chiar și în timpul pandemiei.

Navalnîi, în vârstă de 44 de ani, susține că Putin (pe care îl numește cel mai bogat om din lume, potrivit Daily Mail) folosește un fond special pentru a-și susține amantele și ceilalți copii, inclusiv pe Luiza, în vârstă de 17 ani.

”Putin - așa cum merită o persoană care se crede monarh - are o viață personală bogată și plină de evenimente,” a declarat Navalnîi. ”Dar ce se întâmplă cu rudele? Doar nu vă așteptați să trăiască precum oamenii obișnuiți, dintr-un salariu, nu? Toată lumea are nevoie de un loc în care să trăiască. Toată lumea are nevoie de un avion. Toată lumea are nevoie de un iaht.”

”Fosta femeie de serviciu, Krivonogikh, în vârstă de 45 de ani, era o tânără frumoasă, dar acum s-a transformat într-o femeie foarte bogată, cu acțiuni la Banca Rusiei,” a continuat Navalnîi. ”Nimeni nu înțelege cum a fost așa binecuvântată Krivonogikh, care era femeie de serviciu.”

Citește și: Mezina lui Donald Trump se mărită. Cum arată Tiffany și ce avere are Michael Boulos, viitorul ei soț

”Uite răspunsul. Krivonogikh l-a cunoscut pe Putin la finalul anilor 90 și, în 2003, potrivit Proekt, a născut-o pe fiica sa Elizaveta,” a continuat Navalnîi. ”După ce Krivonogikh a născut copilul lui Putin, numeroase bunuri - inclusiv 3 la sută din acțiunile Băncii Rusiei - au fost înregistrate pe numele ei, la fel cum a fost și iahtul Aldoga.”