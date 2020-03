Veneția s-a curățat: Lebedele s-au întors acasă! Pandemia de coronavirus a limpezit apa de pe celebrele canalele

„Un mistreț în mijlocul orașului meu natal, delfinii în portul Caligari, rațe în fântânile din Roma, canalele din Veneția au acum apă curată, plină de pești. Nivelul de poluare a aerului a scăzut considerabil. Natura își revendică spațiul pierdut, în mijlocul carantinei.”, scrie un utilizator pe Twitter.

Boars in the middle of my hometown, dolphins in the port of Cagliari, ducks in the fountains in Rome, Venice canals have now clean water full of fishes. Air pollution dropped. Nature is reclaiming its spaces during quarantine in Italy. #COVID19 #COVIDー19 pic.twitter.com/dr6QILfF9V