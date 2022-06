Un cățel adoptat în anul 2000 a intrat în Cartea Recordurilor, drept cel mai bătrân câine din lume. Câți ani are Pebbles acum

Pebbles, un toy fox terrier în vârstă de 22 de ani din Carolina de Sud, a fost declarat cel mai în vârstă câine din lume, detronându-l pe precedentul deţinător al titlului, TobeyKeith, un chihuahua în vârstă de 21 de ani, relatează People.

Pebbles s-a născut pe 28 martie 2000 şi a fost adoptată de iubitorii ei părinți, Bobby și Julie Gregory, în același an. Cățelușa a fost înscrisă în Cartea Recordurilor în această lună, după ce stăpânii au văzut ştirea legată de TobyKeith, precedentul deţinător al titlului, în vârstă de 21 de ani.

Vestea că celălalt patruped deține recordul, la doar 21 de ani, a ajuns repede la urechile lor și asta i-a determinat să facă următorul pas.

„Bobby era pe canapea, când prietenii și familia au început să-i trimită mesaje și să îi spună o poveste despre un câine de 21 de ani, care a doborât recordul”, a declarat Julie pentru cei de la Cartea Recordurilor. „Atunci am decis să aplic”, a dezăluit ea.

Ulterior, ei au fost contactați și astfel, Pebble a primit titlul de cel mai bătrân cățel din lume. Cu toate acestea, faima nu a afectat-o prea mult. Are în continuare aceleași activități și se bucură la maxim de timpul petrecut cu stăpânii ei.

„Îi place să asculte muzică country în timp ce doarme. Cei doi cântăreți country preferați sunt Conway Twitty și Dwight Yokum", a mai spus Julie.

