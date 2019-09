Cine este românul care a fost asasinat în Costa Rica, alături de iubita lui! Bărbatul fusese arestat pentru trafic de droguri

Un român stabilit în Costa Rica şi iubita lui, un celebru model de fitness din statul aflat în America Centrală, au fost lichidaţi în stil mafiot, într-o suburbie a capitalei San Jose!

Cei doi au fost împuşcaţi mortal de nişte bikeri pe care poliţia costaricană nu a reuşit, pentru moment să îi identifice. Anchetatorii vorbesc despre o reglare de conturi între două grupări de traficanţi de droguri. De altfel, românul a fost prins în trecut, în timp ce încerca să scoată din ţară 20 de kilograme de cocaină. Vă avertizez că urmează imagini şi informaţii care vă pot afecta emoţional.

Citește și: Un român și-a pierdut viața în timpul unui atac mafiot din Costa Rica

Momentul şocant în care românul în vârstă de 38 de ani şi partenera sa, de 25 de ani, au fost ucişi în plină stadă, în stil mafiot a fost surprins de camerele de supraveghere. În imagini se vede cum doi indivizi se apropie de maşină pe o motocicletă şi trag mai multe focuri de armă. În doar zece secunde, Ionuţ George Otelac şi modelul Raquel Maria Gamboa Mora au fost împuşcaţi.

”Este un cuplu înăuntru, o femeie și un bărbat.”, a strigat un martor.

Automobilul în care se afla cuplul a intrat într-o maşină parcată şi a luat foc. Martorii aflaţi în apropiere au stins rapid incendiul cu ajutorul extinctoarelor. Dublul asasinat a avut loc la o oră de vârf, pe o stradă aglomerată dintre primăria localităţii Alajuelita şi un parc în care aveau loc mai multe festivităţi.

”Când am ajuns la faţa locului, am găsit un şofer cu mai multe răni prin împuşcare, la nivelul capului şi toracelui. Am găsit şi o persoană de sex feminin, de asemenea, cu mai multe plăgi la nivelul toracelui. Ambii fără semne vitale.”, a declarat un paramedic.

Citește și: UPDATE: Atac mafiot! Un român a fost asasinat la comandă în Costa Rica împreună cu iubita sa - VIDEO

Motivul din spatele dublului asasinat nu a fost deocamdată dezvăluit. Însă cel mai probabil, este vorba despre o reglare de conturi între traficanţii de droguri.

Românul a fost arestat în 2001 pentru trafic de droguri, după ce a fost prins pe aeroportul din Juan Santamaria, în timp ce încerca să transporte 20 de kilograme de cocaină în sticle de vin. Arestarea lui a dus atunci la destructurarea unei reţele de traficanţi care transportau droguri în Olanda şi Ungaria. Autorităţile din Costa Rica sunt, acum, în alertă, din cauză că ţara se confrunta cu un val de asasinate care ar fi comandate de cartelurile de droguri.