Formula 1 revine cu un spectacol total la Montreal!

Marele Premiu din Canada se vede duminică, de la ora 22:50, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Formula 1 aduce în acest weekend una dintre cele mai spectaculoase etape ale sezonului: Marele Premiu din Canada! Circuitul Gilles-Villeneuve din Montreal promite din nou dueluri intense, depășiri spectaculoase și strategii care pot schimba clasamentul în doar câteva tururi. Cursa va putea fi urmărită duminică, de la ora 22:50, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Etapa din Canada este recunoscută pentru imprevizibilitatea sa și momentele dramatice care pot apărea în timpul cursei. Condițiile meteo schimbătoare pot influența decisiv strategia echipelor, iar diferențele dintre victorie și abandon se pot face într-o singură decizie la boxe. Circuitul de la Montreal este unul de tip „stop and go”, unde viteza maximă, frânările puternice și precizia sunt esențiale.

Piloții și echipele vor avea la dispoziție un timp limitat pentru pregătiri, în condițiile în care weekendul include o singură sesiune de antrenamente libere înaintea calificărilor pentru sprint. Începând din acest sezon, FIA a reconfigurat calendarul competițional, apropiind etapa din Canada de cea din Miami pentru a reduce impactul logistic și amprenta de carbon a campionatului.

Circuitul Gilles-Villeneuve, inaugurat în 1978, are o lungime de 4,3 kilometri și 70 de tururi pline de intensitate. Toate privirile vor fi îndreptate către liderul clasamentului mondial, Kimi Antonelli, care continuă să impresioneze în acest sezon și își dorește o nouă victorie importantă. În același timp, rivalii de la Ferrari și McLaren sunt pregătiți să lupte până la final pentru podium, într-o etapă care se anunță extrem de echilibrată.

Programul Marelui Premiu din Canada

Vineri

* 19:30 – Antrenamente (AntenaPLAY)

* 23:15 – Calificări pentru sprint (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

Sâmbătă

* 18:45 – Cursa de sprint (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

* 22:45 – Calificări (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

Duminică

* 22:50 – Cursa (Antena 1 și AntenaPLAY)