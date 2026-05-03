Antena Căutare
Home News Formula 1 Decizia luata de FIA, înainte de Marele Premiu de la Miami: cursa va începe la ora 20:00 (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

Decizia luata de FIA, înainte de Marele Premiu de la Miami: cursa va începe la ora 20:00 (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

Cursa Marelui Premiu de la Miami era programată duminică seară, la ora 23:00, dar FIA a luat o decizie radicală, după ce Kimi Antonelli a obţinut pole-position în Statele Unite.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 03 Mai 2026, 10:58 | Actualizat Duminica, 03 Mai 2026, 10:59
FIA a schimbat ora de start a cursei Marelui Premiu de la Miami: va începe la ora 20:00, live pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY | Getty

Din cauza avertizărilor severe de vreme rea, FIA a luat decizia de a devansa startul cursei de la Miami. Astfel, cursa nu va mai avea loc la ora 23:00 ora Romaniei, ci la ora 20:00, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY.

Pilotul italian al echipei Mercedes, Kimi Antonelli, va porni duminică din pole position în Marele Premiu de la Miami, a patra etapă din cele 22 ale sezonului de Formula 1, după ce a dominat calificările de sâmbătă pe circuitul Miami International Autodrome.

Liderul Campionatului Mondial, care a obţinut al treilea pole position consecutiv într-un Grand Prix, l-a devansat pe cvadruplul campion mondial olandez Max Verstappen (Red Bull) şi pe monegascul Charles Leclerc (Ferrari).

Tânărul pilot italian, care a terminat doar pe locul patru în cursa sprint de sâmbătă la prânz şi a fost chiar retrogradat pe locul şase după ce a primit o penalizare de cinci secunde pentru că a ieşit de mai multe ori în afara limitelor pistei, şi-a revenit foarte bine câteva ore mai târziu.

Articolul continuă după reclamă

Coechipierul său britanic, George Russell, în schimb, nu a reuşit să redreseze situaţia şi va porni doar de pe poziţia a cincea, chiar în spatele compatriotului său Lando Norris (McLaren), câştigătorul cursei sprint de la mijlocul zilei.

Surpriza zilei este locul al doilea ocupat de Verstappen, care nici măcar nu reuşise să ajungă în Q3 în Japonia, la ultimul GP, unde a plecat de pe grila de start de pe locul 11.

Septuplul campion mondial Lewis Hamilton (Ferrari) a ocupat locul şase, în faţa australianului Oscar Piastri (McLaren) şi a surprinzătorului argentinian Franco Colapinto (Alpine). Top 10 este completat de francezii Isack Hadjar (Red Bull) şi Pierre Gasly (Alpine).

Înapoi la Homepage
AS.ro Superba româncă de 28 de ani ani care a găsit afacerea perfectă! Are deja milioane de urmăritori Superba româncă de 28 de ani ani care a găsit afacerea perfectă! Are deja milioane de urmăritori
Observatornews.ro Cât mai durează până apar fructele românești în piețe. Anul acesta se lasă așteptate Cât mai durează până apar fructele românești în piețe. Anul acesta se lasă așteptate
Antena 3 Cum a fost construită Marea Piramidă din Giza: O descoperire nouă a dezlegat misterul așezării blocurilor uriașe de piatră Cum a fost construită Marea Piramidă din Giza: O descoperire nouă a dezlegat misterul așezării blocurilor uriașe de piatră
SpyNews Florinel de la Chefi la cuțite a răbufnit! Nu o mai suportă pe Bianca Podosu: "Să plece!" Florinel de la Chefi la cuțite a răbufnit! Nu o mai suportă pe Bianca Podosu: "Să plece!"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi LIVE meciurile naționalei României la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa B în AntenaPLAY! Fii alături de tricolori!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi LIVE meciurile naționalei României la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa B în AntenaPLAY! Fii alături de tricolori!
Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Din 20 aprilie, ZILNIC, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
(P) Paștele între vitrinele pline și mirosul din bucătărie
(P) Paștele între vitrinele pline și mirosul din bucătărie
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Formula 1 continuă pe legendarul circuit de la Suzuka! Marele Premiu al Japoniei, duminică, de la ora 08:00, pe Antena 3 CNN
Formula 1 continuă pe legendarul circuit de la Suzuka! Marele Premiu al Japoniei, duminică, de la ora 08:00, pe...
William Levy și Elizabeth Gutiérrez, din nou împreună după ce s-a aflat de relația actorului. Unde au fost surprinși foștii parteneri
William Levy și Elizabeth Gutiérrez, din nou împreună după ce s-a aflat de relația actorului. Unde au fost... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Prima demisie din PSD, din cauza alianței cu AUR. „Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură”
Prima demisie din PSD, din cauza alianței cu AUR. „Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură” Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ilie Bolojan refuză să demisioneze! Premierul amenință cu sistarea marilor proiecte, inclusiv cu blocarea construcțiilor de autostrăzi!
Ilie Bolojan refuză să demisioneze! Premierul amenință cu sistarea marilor proiecte, inclusiv cu blocarea... BZI
Reportaj: Un nou „Nordis”, dar cu ceva în plus: șoareci
Reportaj: Un nou „Nordis”, dar cu ceva în plus: șoareci Jurnalul
Călin Donca îl critică dur pe Dorian Popa după nuntă: Nu este un exemplu pentru tinerii din ziua de astăzi...
Călin Donca îl critică dur pe Dorian Popa după nuntă: Nu este un exemplu pentru tinerii din ziua de astăzi... Kudika
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit Redactia.ro
Satul cu cel mai curat aer din Europa a ars complet. Sute de oameni au rămas pe drumuri
Satul cu cel mai curat aer din Europa a ars complet. Sute de oameni au rămas pe drumuri Observator
Orez vs. quinoa: care cereală este mai nutritivă
Orez vs. quinoa: care cereală este mai nutritivă MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x