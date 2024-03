George Russell și Carmen Montero Mundt trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, fiind unul dintre cuplurile solide din padocul Formula 1™. Însă puțini știu cine este, de fapt, iubita pilotului Mercedes.

George Russell este tânărul pilot Mercedes. Și-a făcut debutul în Formula 1™ în 2019, cu echipa Williams. George are o carieră de succes, fiind un promițător pilot, cu o serie de podiumuri la activ. S-a născut în 1998, în Anglia, și, de la vârsta de 7 ani, a făcut karting, devenind campion MSA British și British Open.

Din 2020, George formează un cuplu deosebit de plăcut din punct de vedere estetic cu tânăra Carmen Montero Mundt. Cei doi apar împreună la evenimente sociale, dar și pe rețelele de socializare, unde își țin urmăritorii la curent cu locațiile exotice alese pentru vacanțe.

Cine este Carmen Montero Mundt, iubita lui George Russell. Cum s-a cunoscut cu pilotul Mercedes

Carmen s-a născut în Spania, conform unei surse, în 1998, însă s-a mutat la vârsta de 18 ani în Marea Britanie, unde a urmat cursurile Universității Westminster din Londra. Aceasta și-a dat licența în managementul afacerilor și finanțe, iar acum activează în domeniu, fiind partener la Ruffer LLP.

„Întotdeauna mi-am dorit să lucrez în domeniul financiar. Familiei mele i-a fost greu din punct de vedere financiar în timpul crizei globale, iar asta m-a influențat încă de la o vârstă fragedă”, a explicat ea în timpul unei sesiuni Q&A pe profilul său de Instagram.

Carmen și George s-au cunoscut în Londra, prin intermediul unui prieten comun. Cei doi au făcut publică relația în septembrie 2020, Carmen postând o fotografie de cuplu pe contul său de Instagram.

De atunci, sunt văzuți împreună la evenimente importante, precum premiera filmului James Bond, No Time To Die, la Royal Albert Hall din Londra, dar și în aprilie 2023 la meciul lui Novak Djokovic de la Rolex Monte-Carlo Masters, din Monaco.

Carmen și George postează foarte des fotografii din călătoriile lor, dar și de la weekendurile de Grand Prix. Aceasta este o susținătoare importantă a lui George Russell, tânărul pilot de Formula 1™.

Aceasta a mărturisit că să îl vadă concurând o deconectează total de la serviciu”, totodată spune că îi face o deosebită plăcere să petreacă timp cu el și îi place foarte mult sportul în sine.

„Nimic nu mă bucură mai tare decât succesul lui G”, a adăugat tânăra.

Relația celor doi este un abazată pe încredere, iar Carmen este deseori adusă în discuție de George, ea fiind unul dintre oamenii care îl sprijină necondiționat.

„Anul trecut, pentru prima dată, am auzit niște fani huiduindu-mă la parada piloților. Nu mai experimentasem asta niciodată. Am discutat cu oamenii în care am cea mai mare încredere și pe care îi iubesc cel mai mult și la ei găsesc un sprijin enorm”, a declarat pilotul Mercedes.