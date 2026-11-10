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11 noiembrie 2026, o zi cu semnificație specială în numerologie. Cele 5 lucruri de făcut înainte de 11:11

Pe 11 noiembrie se deschide portalul 11:11, considerat un moment special în numerologie. Specialiștii consideră că ziua are o semnificație aparte, o energie puternică și că este o zi favorabilă pentru a face pași în plus spre îndeplinirea dorințelor. Iată ce să faci miercuri.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Marti, 10 Noiembrie 2026, 11:39 | Actualizat Marti, 10 Noiembrie 2026, 11:58
Ce ritualuri să pui în practică pe 11 noiembrie, în ziua în care se deschide portalul 11:11 | Profimedia
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Portalul 11:11 este asociat cu manifestarea dorințelor, cu noi începuturi și trezire spirituală. Numărul 11 este considerat în numerologie un număr maestru, sinonim cu sensibilitatea spirituală, inspirație și intuiție.

De ce se pune rozmarin la ușă în ziua de 11 noiembrie

Una dintre recomandările acestei practici este de a pune câteva crenguțe proaspete la ușă, care să fie legate cu o panglică albă sau aurie. În timp ce le așezi, este bine să te gândești la lucrurile pe care ți le dorești pentru tine și familia ta. Poți spune o rugăciune, o dorință sau o afirmație cu voce tare. Se crede că acest obicei atrage liniștea și sănătatea.

Ziua de 11 noiembrie este considerată o zi ale noilor începuturi, așa că un al doilea obicei este de a scrie pe o foaie de hârtie lucrurile la care renunți. Citește ce ai spus, iar mai apoi rupe hârtia și aruncă. Pe o altă foaie poți scrie dorințele pentru următorul capitol.

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O altă listă la care este bine să te gândești este aceea în care scrii lucrurile pe care ți le dorești ca și cum s-ar fi întâmplat, nu „Îmi doresc liniște în familie”, ci „Este liniște în familia mea”. Hârtia trebuie împăturită și așezată sub o lumânare, care este asociată cu lumină și speranță.

Ce alte ritualuri mai sunt recomandate

Un alt lucru care mai este recomandat de specialiști este de a sta în tocul ușii și de a spune înainte de ziua de 11 noiembrie: „Ceea ce este menit pentru mine să își găsească drumul către mine. Ceea ce nu este pentru mine să nu vină”.

Înainte de ziua de 11 noiembrie se mai practică și aprinderea unei lumânări albe, în fața căreia se spune „Mulțumesc” înainte de a cere orice altceva. Lumânarea albă simbolizează eliberarea energiilor negative, dorința de a avea liniște și un nou capitol din viața ta. Lumânarea albă se mai folosește și în ritualurile de manifestarea dorințelor.

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