Mercedes-Benz derulează un program de plecări voluntare, în urma cărora angajații pot primi până la 422.000 de euro dacă acceptă să renunțe la joburile din companie. În acest program sunt incluși angajați din administrație, dezvoltare și alte departamente, nu și personalul de pe liniile de producție.

Mercedes-Benz a lansat programul prin care angajații pot accepta să plece voluntar din companie | Profimedia

Primele informații despre reluarea programului au apărut în luna septembrie. Angajații pot decide să plece voluntar din companie și vor primi compensații financiare.

Compania a lansat programul prin care angajații pot accepta să plece voluntar din companie

Compensațiile pot ajunge până la 422.000 de euro pentru angajații care acceptă să plece voluntar din compania. Suma depinde de vârstă, vechime și categoria profesională. Condiția principală de eligibilitate costă în faptul că angajații trebuie să aibă peste trei ani vechime în companie la 1 decembrie 2026, potrivit handelsblatt.com.

Programul este pentru cei din administrație, dezvoltare și alte departamente, nu și personalul din liniile de producție,

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Programul vizează peste 30.000 de angajați din Germania, iar participarea este voluntară. Angajații pot accepta sau refuza să facă parte din program. Mercedes-Benz își rezervă dreptul de a refuza plecarea unor persoane pe care dorește să le păstreze. Programul se desfășoară între 1 decembrie 2026 și 30 septembrie 2027, mai scrie sursa citaăt mai sus.

Cei care acceptă până la sfârșitul lunii martie 2027 pot primi un bonus suplimentar, denumit „Turbo-Bonus”. Angajații pot beneficia de cinci luni plătite fără obligația de a lucra, conform condițiilor programului. Există și posibilitatea unei remunerații suplimentare dacă aleg să lucreze în această perioadă.

Un inginer poate primi și 422.000 de euro

Un inginer de 52 de ani poate primi până la 422.000 de euro, dacă acceptă oferta în perioada în care se acordă bonusul suplimentar. Fără acesta, compensația estimată este cuprinsă între 274.000 și 340.000 de euro.

Motivul programului este reducerea costurilor. Compania se confruntă cu presiuni asupra vânzărilor și profitabilității.

Mercedes-Benz are acorduri prin care protejează anumite locuri de muncă până la sfârșitul anului 2034, acesta fiind unul dintre motivele pentru care încearcă să reducă personalul prin plecări voluntare. Un astfel de program s-a mai desfășurat și între aprilie 2025 - martie 2026, atunci când aproximativ 5.500 de angajați au decis să renunțe la joburi.

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