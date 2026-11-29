Puțini știu care e greșeala pe care o poți face atunci când pui sub pernă busuioc de Sfântul Andrei, pentru a visa ursitul.

Noaptea de 29 spre 30 noiembrie, ajunul Sfântului Andrei, include unele dintre cele mai cunoscute ritualuri din tradiția românească.

Cunoscută și drept Noaptea Strigoilor, în cultura populară existau reguli stricte legate de această seară, în care oamenii trebuiau să se apare de spiritele rele.

Dincolo de aspectul de protecție, ajunul Sfântului Andrei e folosit și pentru a prevesti viitorul.

În această noapte există 2 tradiții importante, care se mențin și azi, respectiv pusul grâului la încolțit și busuiocul sub pernă.

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Greșeala pe care o faci când pui busuioc sub pernă de Sfântul Andrei

Potrivit tradiției, fetele nemăritate care pun o crenguță de busuioc sub pernă în această noapte își vor visa viitorul soț, scrie WowBiz. Astfel de practici s-au păstrat mai ales la sate, unde au fost transmise din generație în generație.

Credința populară vine însă cu reguli, iar cea mai importantă dintre ele privește chiar planta folosită.

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Un fir de busuioc cumpărat de la piață sau rupt din grădină pare cea mai simplă variantă pentru ritual. Dar tradiția spune că o astfel de crenguță nu e bună. Planta trebuie să fie sfințită, adică luată din mănunchiul folosit de preot pentru a stropi credincioșii cu agheasmă, potrivit Playtech.

Busuiocul e văzut ca o plantă sacră, care apără de duhurile rele și simbolizează iubirea curată. În noaptea Sfântului Andrei, când granița dintre lumea văzută și cea nevăzută s-ar subția, firul sfințit ar purta o energie aparte.

De aceea, fetele merg la biserică, uneori chiar în ajunul sărbătorii, și îl roagă pe preot să le dea câteva fire din mănunchi. Busuiocul folosit de preot la stropirea cu agheasmă e considerat cel mai potrivit pentru acest ritual.

Dacă nu respecți regula, tradiția susține că vei avea un vis cețos, fără chip sau plin de simboluri ciudate. În cultura populară, înseamnă fie că busuiocul nu a fost cel potrivit, fie că fetei nu i-a venit încă vremea să se mărite.

Ce alte reguli trebuie să urmezi dacă pui busuioc sub pernă

Alegerea busuiocului nu e singurul detaliu la care trebuie să fii atent, dacă vrei să respecți obiceiul. Tradiția spune că un busuioc pus prea devreme sau prea târziu își pierde semnificația, potrivit Kudika. Ritualul se face în noaptea de 29 spre 30 noiembrie.

Planta se pune sub perna pe care dormi, nu în altă parte. În unele zone, e recomandat ca firul să fie clătit ușor și lăsat la uscat înainte. În altele, busuiocul nu trebuie spălat după ce a fost primit de la preot.

Tradiția spune că ritualul se face în taină, iar despre el nu se vorbește nici înainte, nici după. În cameră trebuie să fie liniște, fără zgomot, și e recomandată o rugăciune scurtă spusă înainte de culcare.

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Dimineața, busuiocul se scoate de sub pernă. Visul din acea noapte ar putea aduce chipul ursitului sau doar simboluri, precum flori sau animale. Dacă semnul nu vine, ritualul se poate relua în anii următori.

Busuiocul nu era singura metodă prin care fetele încercau să afle cu cine se vor mărita. În unele zone, ritualul se făcea cu 41 de boabe de grâu sau cu o bucată de turtă sărată, mâncată înainte de culcare.

Alte fete mergeau noaptea, cu ochii închiși, până la gard, unde numărau 9 pari și legau o ață de ultimul. Dacă parul era neted, ursitul avea să fie tânăr, iar dacă era plin de noduri, mirele urma să fie bătrân.

Noaptea Sfântului Andrei nu e singura în care se pune busuioc sub pernă. Fetele nemăritate repetă obiceiul și în Ajun de Bobotează, dar și de Sânziene.