A stat 6 ani cu un implant contraceptiv blocat în plămâni, dar nimeni nu a știut. De ce medicii refuză eliminarea dispozitivului

O femeie a rămas fără cuvinte atunci când a aflat că implantul contraceptiv i-a ajuns la artera pulmonară. Iată ce i-au recomandat medicii pentru a-i salva viața!

Rebecca Hardy trăiește o experiență de-a dreptul uimitoare la care nu s-ar fi așteptat vreodată să aibă loc după implantarea unui dispozitiv contraceptiv.

Deși tânăra a anunțat faptul că nu își poate simți implantul în braț, acolo unde ar fi trebuit să fie, medicii au ignorat spusele ei, provocând o situație delicată.

Iată cum a aflat Rebecca că implantul contraceptiv era inserat de fapt într-unul dintre plămâni!

De ce a stat 6 ani cu un implant contraceptiv blocat în plămâni

În luna martie a anului 2018 Rebecca a luat decizia de a apela la un implant contraceptiv pe care ar fi trebuit să îl țină pentru o perioadă de doar 3 ani în partea superioară a brațului.

Imediat la împlinirea celor 3 ani, tânăra a mers să își scoată implantul, crezând că totul va merge bine, având în vedere că niciodată nu s-a simțit rău din cauza acestuia, dar avea să descopere o surpriză deloc plăcută.

Medicul ei nu a reușit să găsească dispozitivul în mână și a decis să facă mai multe investigații pentru a descoperi ce s-a întâmplat cu el.

„Nu numai că am intrat în panică, dar a trebuit să aștept săptămâni întregi pentru scanarea CT și radiografii, și apoi chiar mai mult pentru rezultate. N-am aflat decât un an mai târziu unde era implantul meu.” a povestit Rebecca în mediul online.

Inițial, tânăra a fost trimisă să facă o radiografie toracică pentru localizarea implantului, dar nu și-a primit rezultatele așa cum se întâmplă în mod normal, ci doctorii au programat-o la un nou consult pentru a-i explica față în față ce au descoperit.

Astfel, Rebecca a aflat faptul că implantul ei a ajuns la artera pulmonară, fiind avertizată de potențialele pericole care pot apărea în cazul în care își dorește îndepărtarea dispozitivului contraceptiv.

Potrivit THE SUN, în scrisoarea medicală este specificat faptul că în momentul inserției sau la scurt timp după aceea, implantul a trecut prin vasele de sânge, prin partea dreaptă a inimii și în arteră.

Medicul ei a mărturisit că astfel de complicații sunt extrem de rare, dar recunoscute în astfel de cazuri și că Rebecca reprezintă un caz „extrem de nefericit”.

„Mi s-a oferit opțiunea de a încerca să încerc eliminarea, dar am fost informată că este o procedură foarte periculoasă, deoarece nu există șanse de 100% ca aceasta să meargă bine sau chiar să fie posibil să fie eliminat. (...) În plus, ar putea înrăutăți lucrurile și mi-ar putea rupe artera”

„Pentru că nu am avut semne de probleme sau dificultăți de-a lungul anilor, am fost de acord să-l las acolo unde este și să nu-mi asum niciun risc deoarece este o procedură mare. Am doi copii la care să mă gândesc, iar în ceea ce privește sarcina, mi s-a spus că voi putea în continuare să rămân însărcinată, dar ar putea dura aproximativ opt ani până când hormonii se vor termina complet.

