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A vizitat peste 60 de țări și a dezvăluit care l-au impresionat și unde nu s-ar mai întoarce. Ce l-a dezamăgit cel mai mult

Un bărbat care a vizitat peste 60 de țări a dezvăluit ce destinații l-au impresionat, unde s-ar întoarce și ce experiențe l-au dezamăgit.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 20 Octombrie 2026, 12:59 | Actualizat Marti, 20 Octombrie 2026, 13:00
A vizitat peste 60 de țări și a dezvăluit care l-au impresionat și unde nu s-ar mai întoarce. Ce l-a dezamăgit cel mai mult | Shutterstock
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Un bărbat care a vizitat peste 60 de țări a dezvăluit ce locuri l-au impresionat cu adevărat, unde s-ar întoarce oricând și ce experiențe l-au dezamăgit în timpul călătoriilor sale. De la peisaje spectaculoase și plaje cu nisip fin până la problemele întâlnite în anumite destinații, experiențele sale au fost cât se poate de diverse.

Ce țări l-au impresionat și ce experiențe l-au dezamăgit

Cuba l-a cucerit prin arhitectura impresionantă și prin oamenii extrem de primitori. Cu toate acestea, bărbatul a observat și dificultățile cu care se confruntă localnicii. Drumurile pline de gropi, clădirile degradate și întreruperile frecvente ale alimentării cu apă și energie electrică au reprezentat aspecte negative ale experienței sale.

Acesta a remarcat și nemulțumirea exprimată de unii localnici față de propriul guvern, lucru care, în opinia sa, a influențat atmosfera generală.

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O experiență mai puțin plăcută a avut în Tadjikistan, în special din cauza mâncării și a problemelor de igienă. Bărbatul a povestit că preparatele i s-au părut puțin diversificate, iar aproape întregul grup cu care a călătorit a ajuns să aibă probleme digestive.

În schimb, Japonia l-a impresionat prin calitatea constantă a mâncării. Fie că a ales ramen de la o tarabă stradală, preparate într-un restaurant tradițional sau o caserolă bento dintr-un magazin, experiența gastronomică a fost una excelentă.

Printre destinațiile care i-au rămas în minte se numără și Insulele Galápagos. Acolo, bărbatul a avut ocazia să observe animale sălbatice în mediul lor natural, inclusiv rechini-taur, pisici de mare mobula și lei de mare care înotau în apropierea sa.

Experiența de scufundare a fost una dintre cele mai frumoase din viața lui, comparabilă cu imaginile dintr-un documentar despre natură.

China, țara în care s-a simțit cel mai bine

Dintre toate destinațiile vizitate, China a rămas favorita sa. Bărbatul a fost impresionat de istoria fascinantă, de peisajele spectaculoase, de dimensiunea orașelor și, mai ales, de ospitalitatea oamenilor. Experiența l-a făcut să privească țara cu multă admirație și să își dorească să o descopere în continuare.

Nici Guatemala nu a lipsit de pe lista destinațiilor memorabile. Vulcanii și frumusețea peisajelor naturale l-au impresionat, oferindu-i ocazia să descopere o altă față a Americii Centrale.

Pentru cei care caută o vacanță accesibilă, Thailanda i s-a părut o alegere potrivită din punctul de vedere al prețurilor. Bărbatul a apreciat costurile pe care le-a întâlnit acolo, considerând că destinația oferă oportunități interesante pentru călătorii cu bugete diferite.

Grecia l-a cucerit prin plajele sale, prin apa limpede și prin nisipul fin. În schimb, Slovenia i-a oferit o experiență diferită: liniște, străzi curate și natură la tot pasul. A fost o destinație pe care a asociat-o cu relaxarea și cu frumusețea peisajelor.

O altă amintire specială a fost legată de Mongolia. Acolo, bărbatul a avut ocazia să admire un cer deosebit de limpede, departe de poluarea luminoasă a marilor orașe.

După peste 60 de țări vizitate, experiențele sale demonstrează că fiecare destinație poate oferi ceva unic. Pentru acest bărbat, însă, China rămâne locul care l-a făcut să se simtă cel mai bine.

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